Николай Басков спел «Свящённую войну» с добровольцами из ДНР: «Нас не отменить и не стереть!»

Николай Басков вместе с добровольцами из ДНР и России исполнил песню «Священная война»

В День памяти и скорби в 04.00 утра в Донецкой Народной Республике у подножия разрушенного нацистами мемориала Саур-Могила Николай Басков вместе с добровольцами из ДНР и России исполнил песню «Священная война», почтив память героев, боровшихся с нацизмом.

- Как поется в известной песне: «Нет в России семьи такой где б не памятен был свой герой». Память о героях войны, прошедших этот ад, в первую очередь сохраняется семьей. Коробка с медалями моего деда со стороны мамы Николая Еременко хранится дома у моих родителей. Дедушку я очень хорошо помню, хотя фотографий у нас с ним, к сожалению, немного. Самое любимое фото, где я иду в первый класс. В школу меня провожал дедушка и вся наша семья, - рассказал kp.ru Николай Басков.-Дед был боевым офицером, закончил службу в звании полковника. -Наша семья гордится своим героем. Ко всему, что связано с памятью деда мы относимся очень трепетно. Он прошел всю войну до Берлина. У него есть высшая награда советского времени - орден Красной Звезды.

Дед Коля вернулся с войны живым в отличие от многих своих друзей, которые полегли на фронте. К сожалению, осталось очень мало участников тех боев. Их с каждым годом, увы, становится все меньше и меньше. Хочется поклониться в пояс этим людям. Люди, которые прошли войну, они научились отделять зерна от плевел.

Исполнение композиции состоялось в рамках Международной акции «Огненные картины войны»: в ночь с 21 на 22 июня Волонтёры Победы, представители общественных организаций и объединений, жители десятков населённых пунктов зажгли миллионы свечей памяти, символизирующие скорбь и почтение павших в Великой Отечественной войне. Саур-Могила стала главным символом военной истории Донбасса, за эту высоту в 1943 году шли кровопролитные бои с нацистами, а в 2014 году – с неонацистами. В 1967 году здесь был создан величественный мемориал, известный во всем Советском Союзе. Но в июне-августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен в результате артобстрела неонацистов.

- И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты - Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне,-говорит Николай Басков. -Этот момент, когда одна за другой зажигались свечи огненной картины, не передать словами. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем. Мы один народ, который всегда противостоял нацистам, всегда защищал человеческие высшие ценности: любовь, мир, взаимоуважение, сочувствие, соучастие и взаимопомощь. Нас не отменить и не стереть.

Песня выбрана не случайно, так как в годы Великой Отечественной Войны она объединила все народы Советского Союза для борьбы с нацистами. Местные жители помнят, какой ценой добывался мир на их землях тогда и сейчас. 9 мая 1945 года «Священная война» была исполнена у рейхстага, над которым уже веяло Знамя Победы, а 22 мая 2007 года песня была исполнена в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Для жителей Донбасса песня «Священная война» сегодня особенно актуальна, так как они несколько лет своими силами защищают свою землю, семьи и дома, а также память дедов от нацистов, пытаются отстоять право на мирную жизнь.