О том, как прошли последние дни Пьера Нарцисса рассказала его супруга Фото: Олег РУКАВИЦЫН

От чего "шоколадный заяц" Пьер Нарцисс скончался в самом расцвете сил, пока доподлинно не знает даже семья артиста. В СМИ пишут разное: одни говорят, 45-летний певец умер во время операции на почки, другие - что ему ставили клапан на сердце. Последние несколько дней звезда нулевых провел в больнице, откуда его выписки ждали жена Валерия Калачева и 16-летняя дочь Каролина-Кристель. Здесь важно отметить: про семейные драмы певца, который якобы смертным боем бил супругу и ребенка, несколько лет назад трубили во всех ток-шоу. Валерия собиралась подать на развод, но чем закончилась эта история, так никто и не узнал: на ТВ начался новый сезон, нашлись другие герои. Между тем, судя по рассказу Валерии, они с Пьером если и не жили вместе, то продолжали близко общаться.

О том, как прошли последние дни Пьера Нарцисса, его супруга рассказала kp.ru, пока ждала врача в той самой больнице, где скончался муж. Разговор получился обрывочным, однако, стало очевидно: несмотря на крепкую фактуру и напускную бодрость, Пьер Нарцисс был тяжело болен и давно нуждался в помощи врачей.

- Пишут разное, потому что не знают правды - не все могут мне дозвониться, - ответила Валерия на вопрос об операции и причине смерти. - Сейчас я с вами разговариваю, а у меня параллельно 50 звонков со всего земного шара. Но очень важно, чтобы люди знали правду - я хочу предостеречь больных, которые могут спасти свои жизни. Ну что такое 45 лет? Это же молодой мужчина...

От чего "шоколадный заяц" Пьер Нарцисс скончался в самом расцвете сил, пока доподлинно не знает даже семья артиста Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам жены, артист не следил за здоровьем - лишь принимал экстренные меры, когда состояние становилось невыносимым.

- Пьер путал течение болезни - подагры - с бронхиальной астмой. Да, у него была тяжелая астма, которая обострялась в июне-июле. Одышка, затрудненное дыхание. Но главная проблема заключалась именно в подагре, - уверена Валерия. - Теперь уже понятно, что именно от нее у Пьера постоянно возникали острые боли, колики в животе. Недавно он наконец пошел в платную клинику, попросил, чтобы его хоть чем-то обезболили. Но врачи не могли найти причину. Если у тебя подагра, ты должен наблюдаться у узкопрофильного врача, который бы этим занимался, а не просто сдать стандартный набор анализов. Потому что ни ритм сердца, ни измененные показатели крови или мочи не покажут эту тонкую причинно-следственную связь. А установить подагру очень важно, чтобы предотвратить развитие осложнений.

Вспомнила вдова и коллегу Нарцисса - певицу Юлию Началову, которая умерла в 38 лет из-за целого набора болезней и их осложнений. Среди прочего, была у звезды и коварная подагра.

- Вот, например, у Юлии Началовой подагра выражалась наростами - отложениями солей мочевой кислоты на суставах верхних и нижних конечностей. Попросту, шишками на руках и ногах. Это было видно. А у Пьера этот яд оседал на внутренних органах, пока он пил бесполезные таблетки, лечил астму и сам себе делал уколы, не понимая, почему все болит, - поделилась Валерия. - А тем временем за несколько лет у мужа развилась сначала почечная недостаточность, потом поджелудочная недостаточность, сердечная недостаточность - сердце работала вполсилы из-за отложения солей.

В больнице Пьер Нарцисс оказался с целым букетом острых болячек - медики буквально не знали, за что хвататься. В итоге, 20 июня пациенту решили сделать гемодиализ (метод очищения крови при почечной недостаточности).

- Это нужно было, чтобы облегчить состояние почек, - рассказала жена. - Как сейчас помню, его переложили на носилки и отправили в реанимацию. Я пообещала за него молиться. Брать телефон с собой Пьеру запретили. И когда после гемодиализа я позвонила узнать, как дела, то выяснилось, что мужа ввели в медикаментозный сон, чтобы он отдохнул и восстановился. И вот во сне на следующий день в 23:05 его не стало...

Пьер Нарцисс умер от той же болезни, которая убила Юлию Началову Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам жены, органы Пьера Нарцисса начали отказывать один за другим

- Их как-то поддерживали искусственно. Но ядовитыми солями этой кислоты у него было поражено всё: и глотка, и пищевод, вся пищеварительная система. Ткани были в мелкую дырочку - словно сожжены. И там где-то началось воспаление, - сбивчиво сообщила Валерия. - Он так хотел выжить, когда я провожала его в реанимацию...

Где и когда состоятся похороны, семья артиста пока не решила. Но вдова пообещала сделать их открытыми для поклонников, чтобы все те, кому Пьер Нарцисс дарил улыбку своими песнями, смогли с ним попрощаться.

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В распоряжении kp.ru оказалось последнее видео артиста Пьера Нарцисса. Музыкант скончался в ночь с 21 на 22 июня в подмосковной клинике. Туда артист лег, чтобы пройти курс капельниц. Он жаловался на подагру и страдал от астмы. При этом активно занимался спортом и готовился выйти на бойцовский ринг (подробности)