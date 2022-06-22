Что убило Пьера Нарцисса в 45 лет: Врач предупредила об опасной цепочке болезней

Врач-нефролог описала опасность болезни почек, которой страдал Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

В одной из клиник Подмосковья скончался певец Пьер Нарцисс. Известно, что он лег, дабы пройти курс капельниц. Артиста беспокоила подагра, он страдал от почечной недостаточности и астмы. В процессе лечения выяснилось, что у музыканта еще и проблемы с сердцем. Звезде было 45 лет. При росте 1,8 метра, он весил более 100 кг. Это выше нормы.

Kp.ru попросила врача-нефролга «Израильской клиники Хадасса» Анну Коробкину рассказать, чем опасны болезни, которые беспокоили артиста.

— Неизбежная цепочка — кардиоренальный синдром. Это когда недостаточность одного органа — сердца или почек — неминуемо ведет к нарушениям функций другого. Для людей, у которых есть патология почек, сердечно-сосудистые осложнения — причина смерти номер один. Кроме того, стойкое высокое артериальное давление — частый спутник почечной недостаточности, — рассказала Анна Коробкина kp.ru.

1) Распространенной причиной смерти при почечной недостаточности является гиперкалиемия — повышение уровня калия в крови. Он на 99% выводится почками. Если их функция нарушена, калий накапливается в организме. Это может привести к остановке сердца.

2) В остальных случаях смерти, причиной является некомплаентность — это когда пациент просто не лечится. Основное лечение при хронической болезни почек — четкое соблюдение диеты. Прежде всего, ограничение белковых продуктов: мяса, рыбы, творога. Не полностью исключить, а есть столько, сколько способны «обработать» почки.

Продукт распада белка — мочевина. Это токсин, от которого должны нас избавить почки. Когда есть нарушения функции почек, мочевина накапливается в организме, что приводит к интоксикации, повышению давления, головным болям и состоянию, которое может привести к смерти.

— Мы не знаем, внимательно ли Пьер Нарцисс соблюдал рекомендации лечащих врачей по питанию, хотя это основа терапии. Учитывая образ жизни артиста — выступления, гастроли, график — сложно четко соблюдать рекомендации, — добавила Анна Коробкина.

Врач-нефролог советует внимательно следить за повышенным артериальным давлением. Если есть артериальная гипертензия обязательно следует сдать биохимический анализ крови на креатинин, мочевину, мочевую кислоту и общий анализ мочи, чтобы узнать, о состоянии функции почек.

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