Опасный суперфуд: свекольный сок может и навредить, и спасти

Свекольный сок полезен людям с повышенным давлением Фото: Shutterstock

Свекольный сок не самый популярный напиток, говорит врач-диетолог Елена Соломатина. А зря, вполне может претендовать на звание суперфуда. Рассказываем, что в нем такого ценного.

Вещества, которые в нем содержатся, способствуют расширению сосудов, и, соответственно, уменьшению давления. Также они улучшают скорости мышления, быстроту реакции и вообще помогают сохранять мозгу молодость. Так, молекула оксида азота (ими богата свекла) - настоящий нейромедиатор, то есть «дирижер» нервной системы.

Свекольный сок полезен людям с повышенным давлением, особенно тем, чье давление еще только приближается к пограничным показателям нормы. Если вовремя начать пить свекольный сок, то, может быть, можно будет избежать таблеток или уменьшить их дозировку. А вот тем, у кого склонность к пониженному давлению, свекольный сок не рекомендуется.

Также сок свеклы содержит аминокислоты, необходимые для здоровья: лизин, аргинин, валин, гистидин, бетаин. А специфический насыщенный тёмно-красный цвет свекле и свекольному соку придает бетацианин, который является мощным антиоксидантом, и по недавно опубликованному исследованию американских ученых, снижает риск развития рака простаты и молочной железы. Также это вещество заметно понижает уровень холестерина в крови и значительно уменьшает активность воспалительных процессов, предотвращает повреждение клеточных мембран, развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, по словам Соломатиной, свекольный сок препятствует возникновению атеросклеротических бляшек в сосудах.

Вот только рассматривать свекольный сок как лекарство Елена Соломатина не советует: это прекрасное профилактическое средство, но заменить медицинские препараты, назначенные врачом, сок не может.

А витамины? В соке свеклы, например, практически вся группу витаминов В. Эти витамины благотворны для нервной системы, полезны для усвоения белков, жиров и углеводов. Богат свекольный сок и фолиевой кислотой (витамин В9). Это вещество - средство профилактики атеросклероза. Также врачи рекомендуют принимать фолиевую кислоту и женщинам. Особенно в период беременности, поскольку фолиевая кислота ответственна за формирования нервной трубки плода.

Богат свекольный сок и витамином С. Что хорошо для поддержания иммунитета, а также для дополнительной выработки коллагена, укрепляющего сосуды, кости и суставы. Благодаря этому же витамину свекольный сок, также, как и антиоксидант бетацианин, полезен для борьбы с воспалениями. Также свекольный сок содержит биофлавоноиды, защищающие витамин С от разрушения в организме.

Немало в соке и витамина А, но в виде каротиноидов, то есть метаболических предшественников витамина A, а вот витамина Е немного. Зато, говорит Соломатина, есть магний, калий: последний понижает давление за счет мочегонного эффекта, а также укрепляет сердечную мышцу.

Еще в свекольном соке много органических кислот. С одной стороны, это хорошо, поскольку стимулирует пищеварение, но людям с заболеваниями желудка надо быть аккуратнее.

Где взять свекольный сок? В магазинах вроде не продается. Приготовить самим! Для этого нужно взять свеклу, без плесени, сильных повреждений и гнили. Чистим ее, затем натираем на терке. Затем через марлю или сито выдавливаем сок . Также можно использовать и соковыжималку. После выжимки кастрюлю с соком необходимо часа на 3-4 часа поставить настояться в холодильник. Вот этот момент, говорит Соломатина, чрезвычайно важен. Дело в том, что в только что выжатом соке много эфирных масел, которые могут раздражать слизистую желудка. Но, если выждать, эфирные масла испарятся, а концентрация оксида азота повысится.

Готовить свекольный сок с большим запасом, допустим, на неделю вперед, особого смысла не имеет. Через несколько дней он потеряет значительную часть своих полезных свойств. Поэтому лучше приготовить его с утра, дать ему настояться , а выпить в обед и ужин.

Иногда свекольный сок все-таки продается, но домашний – полезнее. Заводские технологии сохраняют многие ценные свойства свекольного сока, но все равно без добавок, усилителей вкуса, консервантов не обойтись. Главное, чтобы их не было слишком много, поэтому, выбирая сок в магазине, обязательно обращайте внимание на его состав.

Последний совет: пейте осторожно. Даже если у вас нет заболеваний желудка или мочевой системы, первые несколько дней пейте не более 50 грамм. Посмотрите, как отреагирует организм. Не воспалится ли слизистая желудка. Если все будет хорошо и ничего не болит, можно удвоить дозу, а потом еще раз. Какая доза оптимальная? Все индивидуально, говорит Соломатина. Но литрами он не показан никому.