СК России установил украинского националиста виновного в минировании Азовского моря

Фото: СКР

Следственный комитет России продолжает расследование по уголовному делу в отношении командира 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины майора Вячеслава Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих по контракту.

«Установлено, что по приказу Харитоненко военнослужащие указанного подразделения провели минирование 45 км береговой черты, а также прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе Донецкой Народной Республики. О выполненных работах местное население не было предупреждено. В результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли 4 моряков, на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Местонахождение подорвавшегося на мине рыболовецкого судна установлено, также допрошены российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.

Петренко отметила, что следователи установили место дислокации названного подразделения и обследовали его. В ходе осмотра выявлена и изъята служебная документация, установлено место погрузки мин в специальное минирующее транспортное средство «Амфибия». Помимо большого количества пустых ящиков, предназначенных для хранения мин, обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 кг взрывчатого вещества, а также 5 взрывателей к ним.

Фото: СКР

С участием специалистов взрывоопасные предметы были уничтожены установленным порядком. А Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

Напомним, с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50.

В результате штормовых волнений в Черном море, а может по причине непрофессионализма украинских военнослужащих произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. Они всплыли и под воздействием ветра и течений свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении.

Одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая украинская мина нейтрализована в румынских территориальных водах.

Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 22 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За нами не заржавело. Стало известно, как Россия ответила на удар по буровым в Черном море

Минобороны в подробностях рассказало, какой был план у нацистов Зеленского, когда они били по гражданским объектам и что они получили в ответ (подробнее)

Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Оськин уничтожил с движущейся БМП десять диверсантов

В результате смелых и решительных действий ефрейтора Валерия Оськина колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь (подробнее)

Одним ударом «Калибра» уничтожено 50 украинских генералов и полковников. Сколько еще осталось?

Одним ударом «Калибра» обезглавлены сразу 2 группировки войск противника под Днепропетровском (подробности)