Путин призвал достойно провести выборы в сентябре

А перед совещанием с Совбезом Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Именно единому дню голосования сегодня было посвящено совещание с постоянными членами Совета безопасности. Президент провел его в закрытом формате. Для общественности оказались доступны только первые несколько секунд встречи:

- Поговорим сегодня о работе по подготовке единого дня голосования в сентябре, - начал Путин. - Нужно готовиться к его проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие. Обеспечить необходимые условия и безопасность.

Собственно, безопасность и была главной темой закрытой части совещания, потому что единственным докладчиком был заявлен министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что в единый день голосования (он в этом году - 11 сентября) пройдут выборы глав 14 регионов. Собственно, так и было запланировано.

- Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения, — заявила Памфилова.

А перед совещанием с Совбезом Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной. Это традиционное мероприятие главы государства в День памяти и скорби 22 июня. Он возложил венки к могиле неизвестного солдата, почтил память павших минутой молчания.

Вместе с президентом в этом году в церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню также возложил Министр обороны Сергей Шойгу.

После минуты молчания Владимир Путин отправился к обелискам городов-героев, также возложил цветы к каждому из них и поклонился, в том числе Киеву и Одессе.