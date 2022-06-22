Нацисты превратили Азовские пляжи в мертвую зону: бесчеловечно заминировали от мирных жителей

Военнослужащие Народной милиции ДНР во время разминирования пляжей около территории морского торгового порта. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эта страшная весть настигла меня у КПП "Новоазовский".

Когда я уже был на границе между Россией и ДНР.

Координаты здесь такие. Слева, если по карте, донецкий городок Новоазовск, справа - наш российский Таганрог. Сегодня тут самое бойкое место на всей, некогда живой, магистрали Одесса - Ростов-на-Дону.

Знали бы вы, как особенно гулко, среди полей, засеянных пшеницей и подсолнечником, шумят эти невозможные вереницы! Фуры с продовольствием и стройтехникой, автобусы и легковушки...

И всё это транспортное хозяйство, вернее, его многочисленных пассажиров, обслуживает молодёжная бригада МЧС ДНР.

ПАЛАТКА И ТЕТРАПОД

Вот их видавшая виды палаточка из серо-зелёного брезента. Скромно притулилась на дорожной обочине. И явно теряется на фоне гигантского соседа - тетрапода. Это такой серо-бетонный противотанковый "ёжик" весом за 20 тонн. Доставлен, говорят, аж с одесского берега, где служил неподъёмным волнорезом. И остался тут со времён боевых действий. И даже был раскрашен в цветочек какими-то весёлыми художниками-постмодернистами.

Видавшая виды палатка МЧС ДНР. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

У входа в палатку - инвалидная коляска для перемещения занемогших пассажиров. И прокопчённая полевая мини-кухня: а вдруг придётся кашеварить?

Знакомлюсь с молодыми спасателями. Всем явно до тридцати. Сегодня это два Андрея, Игорь и Сергей. Заступают на 6 - 10 суток.

У входа в палатку - инвалидная коляска для перемещения занемогших пассажиров. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Обстановка в палатке суровая. Панцирные койки впритык. В углу - разнокалиберные ёмкости с питьевой водой. На полу - шнуры-удлинители с электро-розетками.

- Во-первых, людям с дороги нужна вода. - Говорит фельдшер Андрей Погребнов. - Во-вторых, зарядка всяких гаджетов. И только потом, по нашей статистике, требуется первая медпомощь.

Рядом останавливается автобус «Севастополь - Донецк – Макеевка».

Из него выходит усталого вида мужчина. Просит у ребят попить: в автобусе давно закончилась вода.

Ему протягивают целую упаковку: до Макеевки хватит.

- Прежде главной заботой для нас были беженцы. - Продолжает Андрей. - Но сейчас они как бы рассосались. Даже лагерь из соседнего поселка Безыменное - и тот закрыли. Значит, уже не нужен...

"ТАМ ПОГИБЛИ ДВОЕ НАШИХ..."

Так было в первую нашу встречу.

Парни приободряли усталых пассажиров. Перебрасывались весёлыми фразами...

Сейчас всё иначе. В ответ на мое бодрое приветствие - полная тишина.

Что случилось? На парнях лица нет. И глаза как-то прячут...

Потом кто-то оборонил:

- Там погибли двое наших...

Там - это в Донецке, сразу понимаю я. Какие подробности? Подробностей пока нет.

Пытаюсь выйти на связь с начальником пресс-службы МЧС ДНР Юлианой Бедило.

Связь не доступна. Высылаю смс. Вскоре приходит ответ.

ВОТ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОНЕЦКЕ

Это было в субботу.

Город Донецк, жилой массив Куйбышевского района.

Водитель Александр Король и пожарный-спасатель Павел Лёгонький прибывают на место срочного вызова. Здесь, после очередного "прилёта" со стороны Украины, начинается пожар. И - снова обстрел. Рядом с экипажем разрывается снаряд. Павел погиб на месте. Александр Викторович - в больнице. Первому было 23, второму - 52. У Павла, с его-то отвагой, всё только начиналось. У Александра Викторовича - 14 лет боевого стажа. Прикипел душой к такой работе. Да и знал: его опыт - на вес золота. Особенно, для таких, начинающих, как Павел...

МЕНЯЕМ БУКВЫ: "I" НА "И"

За три дня до гибели героев мы с работниками МЧС ДНР отправляемся в Мариуполь. Канонада над Донецком не стихает. Уже на выезде, прямо над нами, вдруг лопается белёсый всполох. Это значит, что ещё один вражеский выстрел перехвачен нашей ПВО.

Старший группы, Сергей, на переднем месте штурмана, ведёт видеосъёмку. Татьяна, слева от меня, объясняет маршрут. Первое образование у нее - специалист по туризму. И мы, любуясь красотами вокруг, уже начинаем мечтать: сколько туристических троп можно тут проложить в мирное время!..

- Сначала нужно победить! - приземляет нас Сергей. - Разминировать округу.

Между тем, водитель Олег лихо объезжает выбоины в асфальте и притормаживает у блок-постов. Пару месяцев назад здесь насчитали их с десяток. Значит, на дорогу планировали минимум 2 - 3 часа. А нам повстречались лишь три дорожных "блока". И в итоге, через час с копейкой мы уже у городских ворот.

Первую остановку делаем у огромной въездной надписи: Мариуполь. На днях отсюда торжественно, по всем видам связи, демонстрировали знаковый сюжет. Как в этом топониме меняют украинскую букву "i" на обычную русскую "и".

Автор у стелы на въезде в Мариуполь. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

И это правильно: вернулся русский город в русскую семью. И вернул себе исконное написание своего имени...

Несёмся по безлюдному пригороду.

Вокруг мелькают раскуроченные снарядами, расстрелянные и почерневшие от пожаров скелеты домов, автозаправок, шиномонтажей. Сколько раз видел по новостям эти жуткие картины! А всё равно как-то не по себе...

Но вот сворачиваем на проспект Металлургов, сквозную, "аж до самого моря", магистраль. Тут намного оживлённей. Вот первые работающие "заправки" и автостоянки. Людно под вывесками "Почта" получают пенсии. Ещё больше народа у пунктов выдачи "гуманитарки". Здесь заряжают гаджеты и ламинируют документы. Читают настенные объявления - от поиска пропавших родственников до набора а школьные группы и купли-продажи всего на свете...

У пункта для ламинации документов обычно людно. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ ДИВЕРСАНТОВ

Первый адрес - Космический переулок, 1. Выходим у школы-интерната для многодетных и малообеспеченных семей. Вернее, у бывшей школы-интерната. На ее месте - груда развалин. Сплошные завалы битого кирпича. Вопрос: как можно разобрать их? Вручную? Да ещё и без взрывов? C чего вообще начинать?

Вот для этого здесь и работают настоящие асы из МЧС ДНР Денис Сергиенко и Виталий Ермаков.

- По сути, это был целый городок из нескольких зданий, - рассказывают Денис и Виталий. - Их заняли украинские морпехи. Диверсанты. Здесь они жили, терроризировали местное население. Отсюда расстреливали окраины Мариуполя. Потом - бежали, всё подорвав и заминировав. Пойдёмте, покажем их, так сказать, быт и нравы.

Ступайте аккуратно, след вслед за нами.

Коридоры изуродованного боями здания школы-интерната в Космическом переулке. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Вот у входа в школу валяется то, что осталось от танковой брони. Рядом - коробки от патронов, вздутые взрывом изнутри. Навожу фотокамеру на обезвреженную мину с хвостовым оперением. Её тут называют «восьмидесяточка»...

Обрывок танковой брони. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Такие опасные находки здесь зовут "восьмидесяточками". Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Вздувшиеся ящики с патронами. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

- Поднимемся наверх, и будьте осторожны, чтобы не обрушился лестничный пролет.

На втором этаже попадаем в амфиладу прокопчёных пожарами комнат. Запах гари першит горло. А вот, похоже, бывший учебный зал. В углу - разломанное, будто его молотили кувалдами, пианино. На полу оранжевые парашюты со спутавшимися стропами.

Бывший учебный зал и рельефный план города. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Видимо, морпехи тут тоже учились. Повышали, так сказать, квалификацию кровавого ремесла. Вот их учебные пособия. Рельефная карта местности. Обширный стол, похожий на бильярдный. Он засыпан толстым слоем песка, в который воткнуты какие-то знаки. Не здесь ли отрабатывали они свои планы?..

КЛЕШНИ НА МОРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Едем на следующей объект. Это начало городского Морского бульвара. Рядом с печально знаменитым гигантом "Азовстали" тихо плещется море. Вот бы туда, на песчаный пляж, к ласковой волне! Но - нельзя, береговая линия до сих пор заминирована.

Нас встречают начальник оперативно-диспетчерской службы Евгений Погребняк и его коллега из МЧС России Петр Гриценко. Здесь уже, во весь размах, трудится мощная современная техника. От крайней 5-этажки по Морскому бульвару, 2 осталась только боковая стена. Вот стрела крана, что ростом с сам дом, ухватывает клешнёй-манипулятором обломки здания и погружает их в подъехавший "БелАЗ". Задача - добраться до фундамента и убедиться в безопасности подвала.

На разборе здания трудится мощная современная техника. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

- Чего здесь только не находили! - комментирует зам. начальника тульских спасателей Александр Гребенник. - И тела вэсэушников, и весь, наверно, арсенал взрывных и диверсионных средств. Наши саперы из них целую выставку собрали. Хотите полюбоваться?

Конечно! Где ж ещё такое увидишь?

Боеприпасы, найденные спасателями при разборе здания. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Вот заботливо выложенные штабеля снарядов от гранатомёта. Самопальные взрывчатки, начинённые пластиком. А эти патроны от Калашникова! Как они живо напомнили мне срочную службу в армии! Стрельбище под калужским Обнинском...

КАК САМОМУ НЕ ПОДОРВАТЬСЯ

Меня так завораживает всё происходящее вокруг, что, в поисках выгодного кадра, я невольно отступаю с камерой назад. Шаг. Ещё шаг. Вдруг ко мне бросаются двое из окружения.

- Стой! Туда нельзя!

Сзади пожухлый от жары газон. Здесь, в траве, запросто могут быть ещё не обезвреженные мины.

Только сейчас до меня доходит, как я глупо рисковал...

В общем, прошу сапёра Александра Плоских провести дополнительный инструктаж. Тема: как не подорваться в незнакомой местности. Да и в знакомой тоже.

- Смело передвигаться можно только там, где видишь, что под ногами. Идеально, когда это, например, асфальт. А если трава или песок?

Вот тут надо быть предельно осторожным. Вдоль азовского побережья, особенно, вокруг Мариуполя, вэсэушники здорово наследили. Готовили несколько эшелонов берегового минирования - для танков, десанта, пехоты. Даже, что самое бесчеловечное, для простого "мирняка"! Это их же циничный термин. Обозначает мирное гражданское население.

БАНЯ ДЛЯ МАРИУПОЛЯ

Дальше едем в густонаселённый 17-й микрорайон. Останавливаемся у фургона МЧС. На его борту - обширный экран с полезной для мариупольцев информацией. Вот, например, высвечиваются адреса ближайших "помывочных пунктов". Это здесь и сейчас - ДДА, то есть дезинфекционно-душевые автомобили. Одну такую "Дашкабаню" (новый местный термин) МЧС развернуло прямо на площадке у "Метро" и "Торгсити". Вот из огромных цистерн на колёсах вода подаётся в ангар-душевую. Мойся на здоровье! Конечно, бесплатно.

Первыми в "бой" идут мужики: их и меньше, и ротация побыстрей. Женщины скрылись от палящего солнца под пологом из камуфляжа. От долгого ожидания они явно на взводе. А тут как раз мы с Сергеем и с нашей "несанкционированной съёмкой". Попадаем под горячую руку.

- Почему без разрешения? Мы что вам, зверушки какие?

Обвинение, конечно, серьёное, но пытаемся обьяснить:

- Мы же не вас, а чудо-технику МЧС снимаем!

- Им-то спасибо за доброе дело. Только мало нам одной «Дашкабани» на район.

Ещё бы парочку!

Очередь у душевой палатки. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

ЛАДОНИ, СЖАТЫЕ В МОЛЬБЕ

В общем, я снова на КПП "Азовский". Нахожу тихое место, чтобы здесь, до границы, перепроверить свои записи. Там, в России, связь с ДНР уже будет ограничена.

Ещё раз открываю сайт МЧС ДНР. Вот сообщение о недавней трагедии. Слова соболезнования - от всего коллектива МЧС. Я к ним тоже присоединился. От имени всей "Комсомолки". Написал, что мы тоже скорбим. И - гордимся героями!.. В ответ мне присылают знакомый символ - две ладони, сжатые в мольбе.

Автомобиль мариупольских спасателей МЧС. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Да, когда нам плохо, мы мысленно устремляемся вверх, и просим о спасении.

А на земле - мы молимся спасАтелям, спасИтелям из МЧС.

И молимся за них. Не погибайте!

Живите, чтобы спасать людей.

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