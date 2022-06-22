Доказано: кофе снижает риск смертности, даже если пить его с сахаром

Кофе в умеренных количествах защищает от сердечной недостаточности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для многих из нас день начинается с чашечки горячего бодрящего кофе. Что бы ни говорили про его состав и (якобы) вред для организма. Это с одной стороны.

А с другой, было доказано, что кофе в умеренных количествах защищает от сердечной недостаточности, снижает риск развития онкологии и даже помогает похудеть.

Но на это раз учёные решили пойти дальше. Проверить, сможет ли кофе повлиять на снижение показателей смертности. Ну или наоборот.

И в итоге 7-летнего эксперимента смогли доказать, что да, умеренное потребление кофе связано со снижением смертности. Причем, независимо от того, сладкий кофе пьёт человек или нет. Одна-две ложечки сахара, растворённые в этом напитке, ничуть не навредят вашему здоровью.

Собственно, на сахар - а также все его варианты в виде разных подсластителей - авторы исследования и делали упор во время работы. Почему?

Сахар известен как «белая смерть». Его вред для человеческого организма доказан-передоказан. Поэтому авторов исследования интересовало, сохраняется ли заявленный ранее положительный эффект кофе, если его подслащивать.

Или, проще говоря, чья возьмет: полезные свойства кофе или вредная составляющая сахара.

- Более ранние исследования уже показали вероятность снижения риска смертности, связанного с употреблением кофе. Однако в этих исследованиях не проводилось различие между кофе, потребляемым с сахаром или искусственными подсластителями, и кофе, потребляемым без них, - пояснила соавтор исследования Кристина Ви, доктор медицины, магистр здравоохранения из Гарвардской медицинской школы. – А так как сахар иначе еще называют «белой смертью», и наверняка небезосновательно, то логично предположить, что кофе с такими добавками может иметь несколько иной эффект, чем без него. Именно это мы с коллегами и решили проверить.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Учёные на протяжении 7 лет наблюдали за показателями здоровья участников эксперимента. Всего их в исследовании было более 170 000 человек. На начало исследования все добровольцы были здоровы и не имели в анамнезе проблем в сердечно-сосудистой системой или онкологией.

На протяжении всех лет эксперимента добровольцы ежедневно заполняли онлайн форму, в которой указывали, в какой дозе употребляют кофе и в каком именно виде (с сахаром, искусственно подслащенный или несладкий).

Одновременно с этим параллельно шел мониторинг здоровья всех участников эксперимента. За годы исследования некоторые приобрели хронические заболевания, один человек умер. Все это отразилось в статистике исследования и сказалось на результатах.

При анализе авторы также учитывали образ жизни добровольцев, а также клинические и социально-демографические факторы.

ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Вкратце – что умеренное потребление кофе, не важно, с сахаром или без него, не только не повредит вашему здоровью, но даже наоборот - связано со снижением риска смертности.

Доктор Ви отметила несколько основных моментов всей работы:

- Обсервационное исследование показало, что умеренное потребление кофе - от 1,5 до 3,5 чашек в день - даже с добавлением сахара не имело какого-либо отрицательного эффекта. И, согласно проведенному мониторингу, было связано с 30-процентным снижением риска смертности. И это является отличной новостью для значительной части населения.

Доктор Ви также отметила, что более половины участников эксперимента предпочитали несладкий кофе. А те, кто использовал сахар, добавляли не более 1,5 чайных ложек на чашку кофе.

При этом она обратила внимание на то, что результаты всего исследования не применимы к некоторым кофейным напиткам, в которые добавляется большое количество сахара (например, карамельно-вафельный латте, аффогато и прочие десертные виды кофе).

И в любом случае, данное исследование не является руководством к действию. Не стоит сразу после прочтения бросаться пить кофе, чтобы теоретически снизить риск смерти. Но если вы из числа кофеманов, то можете продолжать предаваться своей слабости и дальше - никакого вреда здоровью это не принесет. Даже если вы предпочитаете кофе с сахаром.