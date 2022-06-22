Жизнь после славы: Пьер Нарцисс в последние годы страдал от депрессии и безденежья

Пьер Нарцисс, который накануне умер в больнице в возрасте 45 лет, последние годы страдал от забвения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пьер Нарцисс, который накануне умер в больнице в возрасте 45 лет, последние годы страдал от забвения. Его оглушительная популярность, концерты и солидные гонорары остались где-то в "нулевых", из-за чего артист вынужден был зарабатывать походами по сомнительным ток-шоу, боями без правил и редкими выступлениями на дне города в регионах. Говорят, и здоровьем певец не занимался во многом из-за финансовых проблем: на серьезное обследование нужны были деньги, которых и так постоянно не хватало.

- Да, он брал деньги в долг и не отдавал. У меня ни разу не спрашивал, но я знаю от других людей, - кратко поделился с kp.ru певец Данко.

А Наталья Штурм уверена, что все гораздо глубже. Ведь Пьера Нарцисса, как человека творческого, волновали совсем не финансы, а самореализация. Когда карьера пошла под откос, вместе с ней стало рушиться и здоровье.

- Пьер часто звонил мне и моей дочке Лене, - рассказала Наталья Штурм kp.ru. - Последние разы я уже не брала трубки - не было времени на долгие разговоры: у всех своя жизнь, свои проблемы. А вот Лена с ним часто общалась. Пьеру было очень одиноко, он плакал и говорил, что никому не нужен, что его карьера остановилась на одной песне. Он все время надеялся, что его куда-то пригласят, но его мало куда звали - лишь на какие-то одноразовые съемки. И как артист он, безусловно, чувствовал себя забытым. При этом он был очень добрым. Думаю, его моральные страдания и стали одной из главных причин плохого здоровья и быстрого ухода. Человек всегда пытается поправить здоровье любыми доступными способами...

- Думаете, он выпивал?

- Я этого никогда не видела и не знала. Но Пьер плохо спал по ночам, возможно, принимал снотворное. Не могу сказать точно, ведь я не была рядом. Он все время предлагал встретиться, но у меня вечно не хватало времени.

- Говорят, с финансами в последнее время у него было туго?

- Да, концертов у Пьера не было. Однажды он мою Лену пригласил в ресторан, но обмолвился, что денег маловато. Дочь ответила: "Я заплачу", и Пьер не был против.

- Наталья, а что можете сказать о семье Пьера? Говорили, что они с женой развелись из-за его рукоприкладства.

- Он все время говорил про свою дочку, что она умница и красавица, занимается теннисом. И встречаться предлагал только вместе с ней, чтобы всем ее показать. Дочь он буквально обожал. А что касается супруги... Когда Лена однажды спросила - "Правда, что ты бил свою жену?", он ответил: "Это неправда" и начал плакать. Он всегда повторял - "у меня жена", "я женат", хотя ходили слухи, что они развелись. В любом случае, могу сказать, что в последнее время он пребывал в тяжелой депрессии.

Напомним, Пьера Нарцисса не стало поздним вечером 21 июня. Артист скончался во время медикаментозного сна, когда врачи спасали его от последствий редкой формы подагры. Организм певца был настолько ослаблен долгим недугом, что органы начали отказывать один за другим, и в какой-то момент не выдержало сердце.

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