Последнее фото раздутого до 100 кг Пьера Нарцисса перед смертью рвет сердце

Известие о смерти Пьера Нарцисса стало шоком не только для поклонников певца, но и для тех, кто далек от светской жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о смерти Пьера Нарцисса стало шоком не только для поклонников певца, но и для тех, кто далек от светской жизни. Внешне пышущий здоровьем темнокожий артист скончался в возрасте 45 лет на операционном столе. Не выдержало сердце. При этом перед смертью звезду эстрады раздуло до 100 кг, у него отказывали почки.

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался в подмосковной больнице. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем. Много лет у певца была астма, потом врачи выявили у него почечную недостаточность. Артист страдал от подагры.

Он лег в клинику прокапаться. Пациенту решили сделать гемодиализ (метод очищения крови при почечной недостаточности), чтобы облегчить состояние почек.

Артист признавался, что находится в шоке от того, что лежит в больнице. Поклонники пишут, что внешний вид кумира рвет им сердце.

В итоге артиста ввели в кому. Но было слишком поздно. Разрушенный недугами организм просто не выдержал. Сердце знаменитости остановилось. Пьер скончался во сне.

А ведь за несколько часов до смерти мужчина вышел на связь из палаты. Он сообщал о том, что с ним все хорошо, просил за него не переживать.

Последнее фото кумира опубликовал сайт kp.ru. В кадре певец пытается улыбаться. Но голос его слаб. Артист признавался, что находится в шоке от того, что лежит в больнице. Поклонники пишут, что внешний вид кумира рвет им сердце.

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