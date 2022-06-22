На столе у Путина заметили новый необычный предмет. И вот, что это

Обычно аскетичный подходе к важным совещаниям Владимир Путин поставил оставил на столе необычный предмет. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин в среду провел совещание с советом безопасности. Страна начинает готовиться к единому дню голосования в сентябре. Путин поручил обеспечить безопасность этого «важного внутриполитического мероприятия». В общем, ничего необычного. Если не одно «но»…

Обычно аскетичный подходе к важным совещаниям Владимир Путин поставил оставил на столе необычный предмет. Мы привыкли, что у главы государства во время важных встреч по видеосвязи - лишь микрофон, кнопка для вызова адъютанта и бумаги. На этот же раз с дальнем правом от президента углу стоял какой-то небольшой черный цилиндр с шляпкой.

Телеграм-каналы сразу начали ломать голову: «что это может быть». Даже запустили голосование: «Секретная разработка Ростеха, сверхумная колонка или термокружка». Некоторые злые языки даже предположили, что это ловушка для мух (лето, жара - в целом понятно).

Последнюю версию мы в силу ее бредовости, конечно, откинем. Попытка разглядеть сверхумную колонку - засчитывается. Тем более, что на дворе 21-й век, этот аксессуар плотно вошел в жизнь многих россиян. Через нее можно слушать и радио, и музыку и даже просто поболтать с ней в минуты одиночества. Но все-таки с личностью Владимира Путина такой гаджет не вяжется. Вот если бы в кресле президента сидел Дмитрий Медведев…

Вариант «Секретная разработка Ростеха» - принимается. Но, увольте уж, гадать что это может быть не станем. Наших «левшей» мы хорошо знаем, в такую штуку они могут запихнуть все, что угодно - от пусковой установки ракеты «Сармат» до нанорадионяни.

А вот наиболее вероятный ответ - новая термокружка (хотя и она может быть разработкой Ростеха). Согласитесь, такой предмет на столе - более, чем неожиданный. Мы привыкли видеть главу государства с кипельно белой термокружкой с гербом, немного конической формы в три дутых яруса (см. фото). Именно такой термос давно стал обязательным атрибутом долгих публичных выступлений российского лидера. После того, как журналисты (кстати, «Комсомолки») сделали «кружку президента» популярной, такие же стали продавать едва ли не в каждом интенет-магазине. Продаются они и сейчас - по цене от 850 рублей.

А теперь у него черная? Ну и дела!

Ради справедливости, стоит отметить, что этот атрибут на столе и правда похож на термокружку. Точно такая же, только белая (по крайней мере очень похожая внешне), есть у автора этих строк. Производства одного крупного российского производителя бытовой техники. Такие еще бестселлером не стали, но их найти тоже не проблема - от 2,5 тысяч рублей в зависимости от объема.

КСТАТИ

Расследование о белой кружке Путина «Комсомолка» провела еще в 2014 году. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, что российский лидер, действительно, пьет чай (его любимый - зеленый) из специальных белых чашек-термосов не только на пресс-конференциях, но и в своем рабочем кабинете, и в командировках. Эту посуду специально заказали для президента.

Это своего рода термос с крышечкой. Кстати, очень удобно. Если раньше во время пресс-конференций президенту приносили чай 5-6 раз в малых чашках, то сейчас было всего две чайных смены.