Врач назвал главную ошибку в лечении подагры, которая убила Пьера Нарцисса и Юлию Началову

Обстоятельства смерти 45-летнего Пьера Нарцисса пока до конца неизвестны Фото: Борис КУДРЯВОВ

Обстоятельства смерти 45-летнего Пьера Нарцисса пока до конца неизвестны: у артиста на больничной койке отказали, по разным данным, то ли сердце, то ли почки. Однако, вдова певца Валерия Калачева уверена: ее мужа убила редкая формы подагры, при которой яд - соли мочевой кислоты - откладывался не на суставах, а на внутренних органах. От такого же недуга в совокупности с тяжелыми осложнениями три года назад скончалась 38-летняя певица Юлия Началова.

Возможно ли сегодня умереть от подагры, которая давно и успешно лечится, сайт kp.ru спросил у доктора Евдокименко - врача-ревматолога, за советами которого на YouTube следят 4,4 млн человек.

Доктор Евдокименко, врач-ревматолог. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Подагра опасна тем, что она поражает, в первую очередь, почки - сразу предупредил Павел Евдокименко. - Помните, был такой наш генсек Андропов? И он как раз умер из-за того, что ему лечили подагру без учета поражения почек. До сих пор это очень частая история - по моим наблюдениям, ничего не изменилось. И сегодня больным назначают сразу агрессивную терапию против подагры, забывая про медикаменты для почек. Это и есть главная ошибка в лечении недуга. Именно из-за этого может дойти до почечной недостаточности, когда органы перестают работать. Вот и у Пьера Нарцисса, если ему проводили процедуру гемодиализа, похоже, начали отказывать почки. Но здесь нельзя сказать, что в случае с артистом врачи были в чем-то не правы. Не исключено, что певец слишком поздно обратился за помощью.

- А в чем сложность назначить препараты для почек? Они редкие, вредные или дорогие..?

- Совсем нет. У нас в России есть очень хорошие препараты на основе лекарственных растений - их много, не проблема достать. Я как врач-практик, всегда, прежде, чем дать препараты против подагры, даю препараты для почек. Да, подагра хорошо лечится, и осложнений легко избежать. Но к сожалению, не все врачи об этом знают. Также как и о том, что препараты от подагры дополнительно нагружают почки. Полагаю, в случае с Пьером Нарциссом терапия для почек до попадания в больницу не проводилась. На самом деле, это распространенная история: многие попадают в клинику, когда фактически уже поздно.

- Можно ли спасти человека, если почечная недостаточность все-таки наступила?

- Если пошло тяжелое осложнение на почки, то вытащить человека из критического состояния очень и очень тяжело. Поэтому так важно не допускать ухудшений.

КСТАТИ

Четыре факта, которые надо знать, чтобы не умереть от подагры

- По поводу подагры хотелось бы отметить несколько моментов, которые кому-то могут оказаться полезны, - рассказал доктор Евдокименко. - Во-первых, люди, который имеют ген, ответственный за подагру, обычно очень умны и критичны. Этот же ген отвечает за высокий уровень интеллекта. Но из-за своей критичности они всё подвергают сомнению и легкомысленно относятся к здоровью, к врачам - из серии "я сам лучше знаю". Это большая ошибка.

Во-вторых, как вы думаете, откуда сейчас появилось много молодежи с подагрой? Я вам скажу. Это любители стейков и алкоголя - в первую очередь, красного вина и пива. Этими блюдами и напитками сейчас многие грешат, провоцируя развитие болезни.

В-третьих. Этот ген, как правило, мужской: у представителей сильного пола подагра протекает тяжелее. А болезнь эта коварная. Начинают побаливать суставы, а через несколько дней всё проходит, словно ничего и не было. Человек думает - ну и зачем идти к врачу? А почечные проблемы в это время нарастают. И когда пациент все-таки обращается к медикам, на самом деле, сделать уже ничего нельзя.

И четвертый момент, о котором надо знать людям с болезнями суставов, чтобы не спровоцировать тяжелые осложнения. Бывает так: начали суставы болеть, сделали анализ - мочевая кислота повышена. Врач выписывает препарат от подагры, а на состояние почек, там есть такой анализ на креатинин - никто не посмотрел. И на высоком креатинине препараты от подагры провоцируют ухудшение работы почек. Это классическая история с печальным концом.