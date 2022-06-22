Экономика воды. Влияние ресурса на перспективы развития государства обсудили на ПМЭФ

Санкт-Петербург. Участники форума во время сессии "Вода – источник жизни на Земле: исчерпаемый ли ресурс?" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Вопросы водного капитала государств всё громче звучат на международных площадках. А экономические форумы в последние годы неминуемо сопряжены с темой экологии. Уже есть понимание, что экологическая повестка – это важная составляющая, которую стоит учитывать, в том числе в бизнес-планах, в планах государства и т.д. Как защитить наши водные ресурсы — в первую очередь, от нас самих? И как снизить ущерб от стихийных бедствий? Дискуссия на эту тему стала частью деловой программы юбилейного, 25-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге. На круглом столе «Вода – источник жизни на земле: исчерпаемый ли ресурс?» платформы «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» встретились крупнейшие эксперты водной отрасли.

Это первое подобное мероприятие в истории форума, что говорит о понимании важности воды как части экосистемы с точки зрения и обеспечения жизнедеятельности, и развития экономики. Основной вопрос связан с возможным истощением водных запасов и сохранением их качественного состояния, чтобы чистые реки и озера могли гарантированно быть средой обитания для водных и биологических ресурсов, использоваться как объекты рекреации и удовлетворять потребности в питьевом водоснабжении населения. А также использоваться для развития промышленности. Потому что ни одно производство в мире невозможно без воды.

«Сейчас активно обсуждается тема продовольственной безопасности. В широком мировом смысле - в контексте роста численности населения планеты, необходимости увеличения производства продовольствия. Но это технически невозможно без развития орошения. Да, с определенными водосберегающими технологиями и т.д., но вода все равно нужна как базис для производства продовольствия. То же самое - электроэнергия. Гидрогенерация без воды невозможна, как и атомная. Есть довольно уязвимые отрасли промышленности, которые без водных ресурсов существовать и развиваться не могут. Поэтому обеспечение водными ресурсами — это вопрос устойчивого развития человечества», - отметил Дмитрий Кириллов, руководитель Росводресурсов.

Глобальные изменения климата, засухи, наводнения, тайфуны и ливни отражают динамику водного баланса планеты, на который усиливается антропогенное воздействие.

Предотвратить стихийные бедствия практически невозможно. На тех территориях, где подтопления происходят традиционно, ведется работа по устройству инженерной защиты, дамб, укреплений и т.д. Они помогают снижать ущербы от наводнений. Это что касается защиты от водной стихии. Забота о водных ресурсах в России – вопрос национального проекта «Экология», который включает в себя оздоровление Волги, сохранение Байкала и других уникальных водных объектов. В планах по последнему пункту: в 2022 году расчистить более 150 км русел рек, рядом с которыми проживает почти полмиллиона жителей России. На работы по расчистке рек, озер и водохранилищ Росводресурсы направили в регионы 2,5 млрд рублей. За три года с начала федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" расчищено больше 190 км русел рек и около 13 тыс. гектаров водохранилищ. Удалось улучшить экологические условия проживания для почти 10 млн граждан страны.

«Человеку, безусловно, нужно следить за тем, что он делает с водными ресурсами. Вододефицитных регионов в нашей стране с каждым годом становится все больше. В древние времена люди селились вдоль рек и морей, поскольку те были основными транспортными артериями. Причем, со временем эти населенные пункты только расширяются. У нас есть хороший пример – река Волга. В ее бассейне живет 60 миллионов человек из 146 миллионов, проживающих в целом в России», - отметил Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Нужно признать, что отношение к воде в нашей стране все еще достаточное легкомысленное. Зачем экономить водопроводную воду, если она стоит копейки? – многие до сих пор так рассуждают. Поехали на речку или к озеру с шашлыками – оставляем за собой горы мусора, а заодно и машину на берегу помоем. В результате даже те водоемы, которые в общественном сознании считаются чистыми, на самом деле таковыми не являются.

«Поезжайте на Домбай. Отличный курорт, потрясающие горы. Но когда весной сходит снег берег реки покрыт метровым слоем пластика, бумаги, пакетов и другой дряни. «С паводком все это смывает куда-то вниз по течению. Решать проблему, как мне кажется, нужно с малого. И даже не с детей, хотя это тоже важно. А с руководителей, которые работают на этих землях, затем поднимаясь поэтапно все выше, и выше», —сообщил вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

Общественный запрос на экологическую повестку в целом и на сохранение водных ресурсов есть. Он родился прежде всего от запроса людей и меняющихся молодых поколений. А чтобы граждане и бизнес относились к водным ресурсам еще более ответственно, основной вопрос – просветительский. Человек, как личность, должен развиваться и сам к этому сознанию приходить, смотреть на свое окружение.

Что касается бережного отношения в целом при использовании воды в промышленности, то здесь это должна быть каждодневная работа. Внедрением принципов наилучших доступных технологий не должны ограничиваться. Раз в десять лет следует пересматривать справочники, технологии должны развиваться, требования должны становиться все более и более экологичными, более ресурсосберегающими. Если не останавливаться на этом пути, то вполне реально сформировать общество экономного водопотребления. Тем самым - обеспечить высокие экологические стандарты.