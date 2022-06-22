Раскрыто предсмертное желание молившего о помощи Пьера Нарцисса

Измученный болезнью Пьер Нарцисс умер во сне Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пьер Нарцисс скоропостижно скончался во сне 21 июня. Пораженные подагрой органы музыканта начали отказывать один за другим. Его ввели в кому. О смерти певца во сне первой сообщила его жена Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс перед смертью сильно мучился. Он лег в клинику и буквально выл, моля о помощи. Просил, чтобы его хоть чем-то обезболили. Врачи решили сделать ему очищение крови, которое назначают при почечной недостаточности. Анализы показали высокий уровень креатинина.

После гемодиализа певца ввели в кому. А на следующий день он умер во сне.

Поклонники и друзья звезды не могут поверить в происходящее. Горем убита подружка 45-летнего музыканта Юлия Беретта. Она раскрыла его предсмертное желание.

В последний раз они виделись 22 мая на дне рождении общего друга, у которого выступали. Говорили про семью, детей, жизнь и творчество. "А 4 июня у нас с ним была переписка. Мы мечтали сделать дуэт. Я как раз вынашивала идею, думала, о чем могла бы быть наша совместная песня", - поделилась Юля Беретта в блоге.

В свою очередь Ирина Ортман выразила соболезнования семье покойного: "Боже… Как так? Какая страшная новость. Лерочка, сил вам с доченькой. Нарцисс навсегда в наших сердцах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее фото раздутого до 100 кг Пьера Нарцисса перед смертью рвет сердце

Исполнителя хита "Шоколадный заяц" убили подагра и отказавшие почки (подробности)

Пьера Нарцисса в 45 лет убила опасная цепочка болезней

Нефролог описал опасность почечной недостаточности, от которой мучился музыкант (подробности)