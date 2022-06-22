В России появятся индийские торговые сети, а наши айтишники будут работать на Индию и ЮАР

Владимир Путин записал видеообращение участникам Делового форума БРИКС. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин записал видеообращение участникам Делового форума БРИКС, где рассказал, кто заместит выбывшие из России компании, какие проекты уже нарабатываются у России со странами «пятерки» и в каких условиях приходится выстраивать отношения между странами. А еще пригласил всех участников форума на восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

Мы оставили для вас главное из того, что сказал президент России:

- Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности. Он проводит безответственный курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. При этом постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливается давление на конкурентов. Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. Это все противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике - глобально идёт в ущерб интересам бизнеса, негативно сказывается на благополучии населения.

- Проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер: наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.

- Несмотря на это, товарооборот России со странами БРИКС за три месяца года вырос на 38 процентов. Ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке.

- Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Развивается сотрудничество в сельском хозяйстве. Россия экспортирует значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии.

- Россия и страны БРИКС разрабатывают новую систему международных расчётов. Наша система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков из стран «пятёрки». Карту «Мир» принимают все больше стран, кроме того, обсуждается создание международной резервной валюты на основе корзины валют всех пяти стран.

- Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить свою финансовую систему и начали стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывается адресная соц. поддержка гражданам.

- Россия стремится расширить предпринимательские свободы. Для этого мы снижаем административную нагрузку, запускаем новые программы льготного кредитования, вводим налоговые и таможенные послабления.

- С удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября.