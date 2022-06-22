Полковник армии США выдал неприглядную правду: Украина уже проиграла. Их армия уничтожена

Боец ВСУ в окруженной промзоне города Северодонецк. Фото: REUTERS

Известный в США полковник в отставке, бывший старший советник, исполнявший обязанности министра обороны, Дуглас Макгрегор выдал порцию аналитических откровений по поводу происходящего на Украине. И эти откровения явно не понравятся ни Киеву, ни действующей в Вашингтоне администрации.

- Украина проиграла эту войну, - отрезал полковник. - Теперь это становится настолько очевидным, что даже самый ярый сторонник войны в Лондоне, Берлине или Вашингтоне не может встать и сказать что-то другое. Я понимаю, что многие так и сделают — ничего не скажут, промолчат, но правда в том, что война закончилась. Украинцы ежедневно теряют где-то от 500 до 1000 человек убитыми и ранеными. Их армия фактически уничтожена, они бросают резервистов, а русские методично уничтожают все, что появляется.

ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ РУССКИЕ РЕГИОНЫ

- Русские укрепляют свой контроль над 25-30% Украины. Они контролируют территории, на которые приходится примерно 80% валового продукта Украины, - заявил Дуглас Макгрегор (хотя его цифры ВВП Украины носят скорее фигуральный характер, чем фактический). - Я ожидаю, что они включат эти регионы в состав России, они исторически были русскими.

Жители Мелитополя фотографируются с российским солдатом на фоне Знамени Победы, май 2022 года. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

МЫ НЕ ХОТИМ ЭТО ЗАКАНЧИВАТЬ

- Когда это все закончится? У нас очень много людей, которые хотят, чтобы это не закончилось. И это очень опасно. Потому что растет риск, что региональный конфликт расширится и охватит другие страны, и втянет нас, - предупредил военный эксперт.

ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ СБЕЖАТЬ В МАЙАМИ

- Если мы прекратим финансировать украинское правительство, все рухнет. Зеленский очень хотел бы улететь в Майами и избежать какой-либо ответственности за происходящее, - съязвил Макгрегор. - Но мы продолжаем отправлять туда сотни миллионов долларов.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

БАЙДЕН — ГРИБ!

- Я подозреваю, что Байден – это что-то вроде гриба. Его держат в темном месте и кормят дерьмом. Салливан, Блинкен (госсекретарь США и посол США в Москве. - Ред.) – они же олигархи, которые контролируют демократов и управляют шоу. Они едут на этом поезде и подбрасывают в топку все больше угля, удваивают неудачи и верят, что если продержатся долго, то как-то победят, - считает Макгрегор.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО-КАТАСТРОФА

- Но европейцы уже начинают осознавать катастрофу. Теперь у нас есть литовцы, которые хотят отрезать русских от Калининграда. Есть поляки, требующие увеличивать насилие против России, - перечисляет американский полковник. - Давайте посмотрим правде в глаза – Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!

ЭТО МЫ НАЧАЛИ ВОЙНУ

- И я не согласен с теми кто, говорит «Путин начал эту войну». Нет! Это мы начали эту войну! Он поступил так, потому что не имел выбора. Иначе получил бы ракеты на востоке Украины. Но и теперь он готов к переговорам, а мы толкаем Зеленского к войне. Как Польшу толкали в 1939 году, но это не принесло ей ничего хорошего, - заключил Макгрегор.

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