Мария Порошина разрыдалась на публике от страха и одиночества

Актриса Мария Порошина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Порошина родилась в театральной семье. Ее отец - Михаил Порошин руководил хореографическим ансамблем "Березка". Мама - Наталия Красноярская была режиссером мимического ансамбля Большого театра и профессиональной певицей. Потому нет ничего удивительно в том, что Мария пошла в артистки. Правда, на пути к славе ей пришлось пережить много драм.

Мария Порошина училась в московской школе с углубленным изучением французского языка, занималась музыкой, художественной гимнастикой и танцами при ансамбле "Березка". "У нас дома собирались артисты Малого и Большого театров, архитекторы, композиторы, художники, драматурги. Я всегда прямо мчалась в эту компанию, где бы ни находилась, - так интересно там было. У меня возникло непреодолимое желание быть причастной к актерской профессии", - вспоминала она

Правда, после окончания школы долго не решалась поступила в театральный - боялась. "Я и сейчас несмелая. А уж в юности не просто боялась сцены и публики - я вообще боялась людей, пристального внимания к своей персоне, мне казалось, что как-то нескромно выходить и что-то вещать. Помню, я все ходила около зданий институтов и не решалась зайти. Дождалась июня, когда прослушивания закончились и начались уже вторые туры", - поделилась актриса.

Однажды, гуляя по Москве с другом, Мария оказалась у Школы-студии МХАТ. Спутник стал уговаривать Порошину попробовать свои силы: "Мы просто узнаем - остался у тебя шанс или нет".

В итоге молодые люди зашли в училище и поднялись в учебную часть. Но секретарь им сообщила, что они опоздали, так как вовсю идут туры. "Педагоги слушают «десятки» - группы абитуриентов по десять человек. Я обрадовалась", - цитируют Марию 7 Дней.

Но не тут-то было. Секретарь учебной части в итоге буквально толкнула юную Порошину в аудиторию. Так 16-летняя Мария попала на прослушивание. "Захожу, а там человек 20 педагогов - стулья в три ряда. И софиты горят. Страшно! Я направилась в темный уголок, а мне кто-то из комиссии говорит: «Выходите, читайте. Все уже прочитали, вот вы последняя и остались»", - рассказала она.

Когда будущая актриса попыталась прочитать стихотворение Ахматовой, комиссия громко засмеялась. "Я не выдержала: «В чем дело? Я не понимаю, почему вы оскорбляете мои чувства?» - «Да вы просто еще очень молоды для такого стихотворения»".

Но больше всего комиссию развеселило, как Порошина читала прозу - рассказ про мокрую курицу, влюбленную в дождь. Потом ее попросили прочесть "Зимнее утро" Пушкина.

"Я бодро прочитала два четверостишия, а потом текст забыла, начала запинаться. Весь зал стал мне подсказывать, и это снова развеселило педагогов. А я разрыдалась, стало так страшно и одиноко... Но, к моему изумлению, минуя третий тур, меня отправили сразу на конкурс. Это последний этап творческого экзамена... Я поступила на курс Табакова, который тогда был и ректором Школы-студии", - рассказала артистка.