После обличительных концертов про Россию шоумена Максима Галкина вычеркнули из списка врагов Украины

Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После ряда запрещённых концертов Максим Галкин, что вёл программы на Первом канале, не выдержал, улетел в Израиль и начал костерить родную страну, на чем свет стоит. На потеху местной русскоязычной аудитории муж Аллы Пугачевой счастливо шутит про тех, кому жал руку и с кем работал бок о бок: Григории Лепсе, Ларисе Долиной, Олеге Газманове и других артистах, поддержавших СВО. Высмеивает Максим и санкции против России, и госконтракты, от которых якобы отбивался, как мог.

Разумеется, такие труды по обелению репутации и открещиванию от родной страны, в которой сделал имя, состояние и карьеру, не могли пройти даром. На Украине заметили!

Министерство культуры и информационной политики Украины, внимательно изучив русофобские шутки Галкина, исключило юмориста из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства — он попал туда осенью 2021 года до начала СВО по настоянию СБУ. На официальном сайте ведомства эта информация была обнародована.

Компанию Галкину в стоп-листе Минкульта Украины составляли лучшие представители российской сферы культуры: Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Все они остаются под запретом.

Обновляемый черный список русских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. Сложно представить, какую угрозы свободной европейской стране может создать 75-летняя Наталья Варлей, звезда фильма «Кавказская пленница». Однако «отменённых» артистов, режиссеров и художников в страну пускать запрещено.