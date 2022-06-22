Минобороны предупреждает о минировании автодороги в Славянке

Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщает о новых фактах преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (ул. Парковая, д. 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах».

- «В школах № 4 (ул. М.Приймаченко) и № 25 (ул. Б.Хмельницкого) националисты разместили огневые позиции и снайперские точки, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась».

- «В Дачном Одесской области в Доме культуры и гимназии № 2 (ул. Мира) националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО».

- «В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства».

- «В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада».

- «В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом, местное население умышленно не оповещалось. Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах».

- Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению, в отличие от украинских вооруженных формирований, - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 775 человек, в том числе 3 676 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 026 548 человек, из которых 321 820 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 308 013 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 4 235».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- 21 июня 2022 г. силами Военно-Морского Флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполь турецкого судна «Азов Конкорд»».

- «Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 3 498,1 га территории (в том числе за сутки – 23,3 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 29 727 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 806».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 872,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 201 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 253,5 тонны гуманитарной помощи».