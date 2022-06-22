Оплевавший россиян Алексей Серебряков получил главную роль в Театре Пушкина

Актер Алексей Серебряков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Серебряков в 2012 году вместе с семьей сбежал в Канаду. Оттуда он смачно плевал в Россию и россиян, обильно поливая народ помоями и не сильно подбирая выражения. Однако за океаном актер не прижился. Работы у него там не было, денег тоже. Потому в 2021 году тихо и без лишних слов артист вернулся в Москву. Извиняться перед соотечественниками он и не думает. А вот деньги на них продолжает зарабатывать.

Алексей Серебряков на днях вышел на сцену в спектакле "Эйнштейн и Маргарита". Премьера прошла 12 июня в Театре имени Пушкина. Историю о большой любви и атомной бомбе по пьесе Александра Гельмана "Альмар" поставил близкий друг Серебрякова - режиссер Александр Марин.

Зритель пришел смотреть на блудного артиста, позабыв о том, что тот обзывал его "хамом", ругал Россию и плевал в нее. При этом Серебряков так до сих пор и не извинился за свои скандальные выпады.

А ведь несколько лет назад артист громко заявлял, что "в России хамство - национальная идея". "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!", - говорил актер. После этого он дал еще несколько громких интервью, где обвинил Россию в разжигании войн за последние 20 лет. Артист также обвинил правительство России в "переписывании истории", а россиян - в "псевдопатриотизме".

Но прошло время, актер тихо вернулся в Москву. О причинах отъезда из Канады молчит до сих пор, словно и не было проклятий и громкого хлопанья дверью.