Россия выплатит госдолг в рублях: Поможет ли это избежать дефолта

Западные рейтинговые агентства могут объявить России дефолт уже в начале июля. Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал указ «о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами». По ним западные инвесторы смогут получить выплаты по нашему внешнему долгу. Сумма - около 400 млн долларов. В рублевом эквиваленте.

Звучит как ультиматум. Но на самом деле здесь больше символизма, чем реальных сложностей. Вся суть изменений — получателям нужно открыть два счета в российском банке: рублевый и валютный. Проценты по гособлигациям зачислят на рублевый счет — по курсу Центробанка. После этого кредитор может тут же перевести их в доллары или евро и вывести за рубеж.

Многие российские банки до сих пор имеют возможность переводить деньги за границу. Здесь никаких сложностей быть не должно. Вопрос лишь принципа. Как хорошо сказал на недавнем форуме в Санкт-Петербурге глава Минфина Антон Силуанов: «Мы можем дать лошади доступ к воде, но не можем заставить ее пить».

Напомним, весной Минфин уже дважды проводил платежи по внешнему долгу. Каждый раз преодолевая все новые препятствия. Что выглядит крайне странно: как будто не мы, а они должны нам денег. При этом никаких финансовых трудностей с выплатой по госдолгу у нас нет.

Владимир Путин подписал указ «о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами», согласно которому иностранные кредиторы будут получать выплаты по внешнему российскому долгу в рублях. Фото: REUTERS

Денег в казне достаточно. Экспортные доходы на максимуме. Внешний долг составляет всего $38 млрд. Для сравнения, столько мы зарабатываем на экспорте всего за месяц. То есть, расплатиться со своими кредиторами Россия могла быть хоть сейчас. В конце концов, это всего 10% от наших даже уполовиненных санкциями золото-валютных резервов.

Несмотря на это, западные рейтинговые агентства могут воспользоваться формальной причиной — и все же объявить России дефолт в начале июля. Мол, нарушила условия договора. Должна была платить в долларах, а заплатила в рублях. В теории это может грозить нам отлучением от мировых финансовых рынков. Получить деньги в долг с таким пятном на репутации будет сложнее. На практике все чуть прозаичнее.

Во-первых, мы и раньше брали в долг лишь для проформы. Чтобы иметь хорошую кредитную историю на будущее. Нам хватало собственных резервов. Во-вторых, в нынешней ситуации получить иностранное финансирование у России все равно не получится. Потоки уже обрублены. Причем с той стороны. Формальное объявление дефолта уже ничего не изменит. Разве что позволит западным политикам бравировать сим фактом перед собственной аудиторией. Мол, видите до чего Россию довели наши санкции! Хотя на самом деле ни для страны в целом, ни для отдельных россиян ничего не изменится.