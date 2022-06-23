Военная спецоперация на Украине 23 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июня 2022 года.

В ближайшее время будут утверждены основные параметры мастер-плана Мариуполя с перечнем работ по строительству и развитию города до 2035 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он также отметил, что в городе уже начались строительные работы в жилых районах.

Что касается завода "Азовсталь", то он может продолжить работу, считает Хуснуллин, но в другом качестве. Политик рассказал, что сейчас рассматриваются разные варианты будущего предприятия, но восстановление его в качестве металлургического комплекса не рассматривается.

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина будет получать от Германии постоянную поддержку, в том числе финансовую и военную помощь. Немецкий лидер также назвал поддержку Киева "всеми возможными способами" долгом Германии как европейского соседа этой страны.

В самой Украине власти сообщают, что рассчитывают выполнить требования Евросоюза по статусу кандидата до окончания 2022-го года. По словам вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, прежде всего речь идет о тех вопросах, которые касаются "определенного законодательства и реализации технических заданий".