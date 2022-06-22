Младшая сестра Билана разделась в провокационном видео

Под сценическим именем Otana выступает младшая сестра Димы Билана Анна. Фото: YouTube

Младшая сестра Димы Билана Анна (певица Otana) всерьёз решила пойти по стопам знаменитого брата и уже выпускает третий клип.

На сей раз Аня сняла видео на песню «Анабиоз».

Съемки проходили в одном из подмосковных коттеджей почти двое суток.

- Режиссер клипа Ti Key Ti предложил нам необычную идею, и мы ей увлеклись, - делится с kp.ru Оtana.

Фото: YouTube

Кстати, не обошлось и без откровенных сцен в ванной.

- Учитывая, что в этот момент со мной рядом находилось около 6-7 человек съемочной группы, включая режиссера и моего ассистента, я не с первого раза могла сосредоточиться, отключить голову и действовать в рамках расписанного сценарий… но работа есть работа, всё делается ради искусства, и я отключила все предрассудки, разделась, и выполняла всё что говорил режиссер…

На выходе самые пикантные кадры в клип не вошли, но готовим бекстейдж, где они всё таки появятся, - заинтриговала сестра Билана.

Фото: YouTube

Клип Ани поддержал и ее знаменитый брат.

- Поздравляю с новой работой! Никогда не сдавайся! Так держать, и удачи в поисках близких к сердцу пространств!-написал Билан в своем блоге.

По сценарию одна из сцен снималась в ночном лесу, где была создана особая атмосфера, в которой Otana сжигает в огне вещи бывшего бойфренда.

В какой-то момент чуть не дошло до беды. От порыва ветра пламя от костра взвилось вверх метров на пять и перекинулось на ветви деревьев.

Никого из съемочной группы в момент рядом не оказалось, и Ане пришлось тушить пожар своими руками, забрасывая личные вещи и съемочный реквизит в пламя, обрывая горящие ветви деревьев. В ходе процесса у Анны загорелась куртка. Если бы помощник певицы вовремя не позвал на помощь команду, то неизвестно, чем бы могли закончиться съемки.