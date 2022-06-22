Появились страшные подробности последних часов жизни умирающего Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена скончавшегося 21 июня Пьера Нарцисса раскрыла страшные подробности последних часов жизни певца. Валерия Калачева рассказала, что хоть и не жила с артистом в одной квартире после разрыва, но всегда знала, что с ним происходит.

"Я все ему простила... Мы часто общались и жили друг от друга через улицу. Пьер мог бы создать другую семью, но не стал. Все время был рядом с нами. У нас всегда были его ключи, документы. Любые советы, вопросы - все обсуждали и продолжали общаться как семья", - разоткровенничалась жена Пьера Нарцисса.

По ее словам, мужчина предлагал ей сойтись "тысячу раз, постоянно говорил, что любит". "Даже после развода писал мне записки. Но я понимала, что его вспыльчивый буйный характер может снова все испортить. Так что меня полностью устраивали наши отношения", - делится Валерия Калачева.

После чего женщина рассказала о последних часах жизни Пьера. У певца сильно болел живот, мужчина опух. "Был опухшим от скопления воды, а не от веса. Он мучился", - цитирует ее Super.

С музыкантом успела проститься дочь. "Каролина рыдала. Вчера вечером она передала ему в реанимацию: «Папочка, я очень люблю тебя!» И он ей сказал: «Кристель, и я тебя люблю». Простились", - отметила Калачева.

Она отметила, что за жизнь Пьера до последнего боролось все отделение реанимации. "Когда он умер, все выли белугой", - сокрушается Валерия.