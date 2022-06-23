Появился новый вид гонореи. Он неизлечим

Супергонорея, как прозвали заболевание в СМИ, не поддается лечению практически всеми антибиотиками. Фото: Shutterstock

В Австрии нашли новый вид гонореи, опасной инфекции, которая передается половым путем. Супергонорея, как прозвали заболевание в СМИ, не поддается лечению практически всеми антибиотиками, и это уже второй такой, устойчивый, штамм.

Еще в 2018 году в Великобритании и Новой Зеландии зафиксировали несколько случаев гонореи, которая крайне сложно поддавалась лечению. Расследовали, и поняли, что зараза пришла в развитые страны из Азиатско-Тихоокеанского региона. И вот, в феврале 2022 года супергонорея вернулась в Великобританию, а теперь показалась и в Австрии.

Заболевший рассказал, что, вероятно, заразился в Камбодже, где у него был незащищенный половой контакт с проституткой. И хотя случаи пока единичные, однако сам факт, что в мире циркулируют штаммы бактерии гонококка, которые сложно поддаются лечению, или даже не поддаются вовсе, - неутешителен, ведь среди последствий гонореи – тяжелая беременность, включая мертворождение или слепоту новорожденных.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТА ГОНОРЕЯ – «СУПЕР»?

«Супергонорея», как и в случае со страшными названиями некоторых современных заболеваний, - это игра слов, считает Павел Ворожейки, врач – дерматовенеролог Пироговского центра КДЦ «Арбатский». Сама по себе гонорея – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией - гонококком (Neisseria gonorrhoeae), рассказал «Комсомолке» доктор. То, что сейчас в СМИ называют «супергонореей» - это ничто иное, как резистентность гонококка к стандартным методам лечения антибиотиками.

- Теоретически - да, это могло произойти в условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда, при осложнении в виде пневмонии, то есть с присоединением бактериальной инфекцией, для лечения назначаются антибиотики, - рассказывает Павел Ворожейкин. – Названия этих антибиотиков сейчас у всех на слуху – это азитромицин и цефтриаксон. Однако, по европейскиим рекомендациям, гонорея как раз и лечится этими же антибиотиками – цефтриаксоном, как препаратом первого выбора, и азитромицином, как возможной альтернативой.

Получается, что, если у человека была гонорея, или, если заражение произошло на фоне излечения от коронавируса, то при частом контакте бактерии с недостаточными дозами антибиотика развивается резистентность к этому препарату, хотя такая ситуация - это, скорее, теория.

Само же понятие «суперинфекция» в вирусологии обозначает другую ситуацию. Это состояние, когда к одной инфекции присоединяется вторая.

- Например, есть штаммы одного вируса, допустим, ВИЧ. Значит, когда в организме есть только один штамм вируса, он будет чувствителен к определенным препаратам, но, когда к нему добавится, во время очередного полового контакта, другой штамм вируса, то появится суперинфекция, и в такой комбинации один из штаммов будет чувствителен к определенным препаратам, а другой – уже нет, - говорит врач.

КАК ЛЕЧИТЬ СУПЕРГОНОРЕЮ?

В сети появилось предположение, что от устойчивой к антибиотикам гонореи выручит прививка от менингита. Однако, как говорит врач, возбудители инфекции при гонореи и при менингите – разные, поэтому прививка от менингита от гонореи защититься не поможет. Но как же тогда лечиться?

В сети появилось предположение, что от устойчивой к антибиотикам гонореи выручит прививка от менингита. Фото: Shutterstock

- Давайте разбираться на примере: человек приходит к врачу – дерматовенерологу с какой-то гнойной инфекцией, - рассказывает Павел Ворожейкин. – Допустим, у него множественный фурункулез, который его беспокоит. Месяц, два, три он пробует лечиться самостоятельно антибактериальными кремами, может даже таблетками, из-за чего чувствительность бактерий к тем препаратам, которые он использует самостоятельно, теряется. Поэтому врач, чтобы не тыкать пальцем в небо, а подбирать антибиотики осознанно, делает посев содержимого, то есть, исследует, что это за разновидность инфекции, а потом уже назначает тот антибиотик, к которому у данного штамма нет резистентности, по данным анализа. Поэтому и в случае с лечением резистентной гонококковой инфекции стоит брать посев, как и при стандартной диагностике, и определять чувствительность к тому или иному антибиотику, чтобы подобрать тот, который сработает. В этом сложности не вижу.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Пока врачи и ученые исследуют, откуда появилась «супергонорея», и что с ней делать, есть проверенные временем меры профилактики:

1. Разумная половая жизнь, которая исключает случайные половые связи.

2. Использовать барьерные методы контрацепции - презерватив.

3. Разумный вариант: до начала совместной сексуальной жизни обоим партнерам провериться на наличие заболеваний, передающихся половым путем.

И не забывать, что, если подобное случилось, лучше обратиться к врачу, который квалифицированно окажет помощь, поможет избежать осложнений.