Герои спецоперации «Z»: старшина Васильев ликвидировал группу диверсантов броском гранаты

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Воевать не числом, а умением», - наставлял солдат легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов предупреждал офицеров: «Подушка, на которой спит полководец, не должна знать его мыслей».

ДЕСАНТНИК ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ДЕСЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Ефрейтор Денис Санигаров

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Денис Санигаров в составе группы российских десантников выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. Аэродром охранялся вооруженными формированиями украинских националистов численностью до 500 человек. В ходе выполнения задачи, действуя в составе взвода управления, Денис с боевыми товарищами десантировался посадочным способом с вертолета МИ-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. Выбив противника с занимаемых позиций, взвод, в составе которого действовал Денис, приступил к развертыванию пункта управления в условиях ведения противником минометного огня. Проявляя высокий уровень боевой выучки, профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, Денис организовал устойчивую радиосвязь командного пункта с вышестоящим командованием. Противник неоднократно предпринимал попытки уничтожения командного пункта, однако сталкивался с тщательно организованной российскими десантниками обороной. В ходе отражения атак противника на развернутый пункт управления, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Денис Санигаров лично уничтожил до 10 националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Санигарова позволили командованию координировать действия по взятию аэродрома под свой контроль».

СПАС ЧЕТВЕРЫХ РАНЕНЫХ В БОЮ БОЙЦОВ

Сержант Роман Новиков

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Роман Новиков за время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе маршей Роман доставил свыше 70 тонн груза, чем обеспечил поддержание постоянной боевой готовности подразделений на передовой. Сержант Новиков, в составе колонны обеспечения подвоза боеприпасов и продовольствия обеспечивал доставку грузов к основным силам дивизии, ведущей наступательные действия на позиции националистов.

Противник предпринял попытку перекрыть снабжение российских наступающих подразделений и открыл массированный минометный огонь по тыловой колонне. В результате очередного вражеского залпа, автомобиль, двигавшийся впереди машины сержанта Новикова, был подбит и загорелся.

Не растерявшись в создавшейся ситуации, проявив самоотверженность, Роман, совместно со своим отделением максимально быстро организовал эвакуацию из горящего автомобиля 4 раненых военнослужащих в свою машину и покинул место минометного обстрела. Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Романа Новикова, раненые военнослужащие были оперативно доставлены в медицинский пункт батальона, где им оказана необходимая медицинская помощь».

ЛИКВИДИРОВАЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ БРОСКОМ ГРАНАТЫ

Старшина Сергей Васильев

Фото: Министерство обороны РФ

«Санитарный инструктор, старшина Сергей Васильев в составе группы российских десантников выполнял боевую задачу по ведению наступательных действий на позиции украинских националистов. В ходе движения подразделения, Сергей обнаружил пулеметный расчет ПКП противника. Используя складки местности, Сергей скрытно подобрался к оборудованной пулеметной точке и броском гранаты РГД-5 уничтожил пулеметный расчет противника. Благодаря смелым и отважным действиям старшины Сергея Васильева было уничтожено до 5 националистов, а подразделению удалось продвинуться в заданном направлении без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

22 июня на Соборной площади Главного храма ВС РФ состоялась Акция-марафон «Я ПОМНЮ». Кульминацией события, приуроченного ко Дню памяти и скорби, стал памятный концерт-спектакль «В сердце Матери». Артисты спектакля погрузили зрителей в горькую историю матери, проводившей сына на фронт. В основе сценического действия – известные музыкальные композиции, хореографические этюды и стихи.

В среду у стен Главного храма ВС РФ в память о событиях 22 июня 1941 года выступили Константин Хабенский, Владимир Машков, Александр Маршал, Александр Михайлов, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Екатерина Гусева, Ольга Беляева, Сергей Маховиков, Денис Майданов, Сергей Волчков, Валентина Бирюкова, Наталия Быстрова, Анастасия Спиридонова, Евгений Кунгуров, Центральный военный оркестр Министерства обороны России и Московский Синодальный хор, а также другие артисты.

Зрители услышали проникновенные стихи и песни, написанные свидетелями тех страшных лет, а также нашими современниками, чьим долгом было и остается — передача от поколения к поколению чувств подлинного патриотизма, истинной сплоченности и духовной мощи на примере немеркнущего подвига единого советского народа на фронте и в тылу.