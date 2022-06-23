По-прежнему супермодель: 51-летняя Клаудиа Шиффер поделилась редким снимком в бикини

Клаудиа с мужем, режиссером Мэтью Воном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние годы Клаудиа Шиффер не так часто появляется на публике, променяв вечеринки на дом и семью. Модель отошла от дел и все свое время посвящала воспитанию троих детей. Клаудия родила своему мужу, режиссеру Мэттью Вону сына Каспара (ему 18 лет) и дочерей Клементину (17) и Козиму (ей 11 лет). Исключение прекрасная немка делает только ради супруга: Клаудиа не пропускает ни одной его премьеры (Вон снял фильмы «Рокетмэн», "Люди Икс: Первый класс" и «Kingsman: Секретная служба»). Шиффер всегда поддерживает любимого на красной дорожке и гордо позирует рядом с ним перед фотографами.

Клаудиа, некогда снимавшаяся в бикини и в нижнем белье, почти не делится в соцсетях снимками в купальнике. Но на днях она сделала исключение. Сейчас модель отдыхает на берегу океана и фотографируется на белоснежном пляже.

Фигура у нее по-прежнему потрясающая – в 51 год такой можно смело гордиться. Фото: соцсети.

Фигура у нее по-прежнему потрясающая – в 51 год такой можно смело гордиться. Клаудиа снялась в купальнике с цветочным принтом и в парео бежевого цвета.

Поклонники оценили прекрасное тело Шиффер и отметили, что она находится в отличной форме. «Нет слов, чтобы описать, какая вы невероятная», «Натуральная красота», «Красивая ноги и фигура», «Самая красивая женщина в мире», «Всем бы так выглядеть, как Клаудия», - писали они в комментариях под постом.

Модель поделилась редким снимком на пляже. Фото: соцсети.

Клаудиа и Мэттью поженились в 2012 году, и именно тогда Шиффер сбавила обороты, решив, что вполне заслужила право жить размеренной семейной жизнью вместо бесконечных показов и фотосессий. Мэттью – британский аристократ, наследник очень состоятельной семьи. Свадьба Вона и Шиффер проходила в условия строгой секретности. Местом проведения торжества стал особняк эпохи Тюдоров Колдхэм Холл, который будущие супруги незадолго до этого приобрели за несколько миллионов.