Снова свободен: Медиамагнат Руперт Мёрдок разошелся с четвертой женой

Это был четвертый по счету и самый короткий брак бизнесмена Фото: EAST NEWS

Американский миллиардер, телемагнат Руперт Мёрдок снова свободен: он разошелся со своей женой, 65-летней Джерри Холл.

Это был четвертый по счету и самый короткий брак бизнесмена: вместе они прожили 6 лет. До Мёрдока более двух десятков лет бывшая модель прожила без оформления брака с музыкантом Миком Джаггером.

Первой женой Мёрдока была австралийская стюардесса, второй – шотландская журналистка, третьей – выпускница Йеля родом из Китая. Именно этот брак принес ему больше всего проблем: спецслужбы заподозрили китаянку в связях с разведкой КНР.

Мёрдок – долларовый миллиардер, его состояние оценивается в $17 миллиардов, что делает его одним из ста богатейших людей мира.

Он родился в Австралии, и бывший премьер-министр Зеленого континента Тони Эбботт сказал, что Мёрдок «возможно, оказал большее влияние на мир в целом, чем любой другой живущий австралиец».

Газеты и телеканалы, принадлежащие миллиардеру, часто обвиняют в предвзятости; их называют также вводящими в заблуждение с целью поддержки его деловых и иных интересов.