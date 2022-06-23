Останки павших в битве при Ватерлоо солдат пошли на удобрения

Массовых захоронений неподалеку от места сражения так и не было найдено Фото: EAST NEWS

По утверждению археологов, во время знаменитой битвы при Ватерлоо, поставившей точку в головокружительной карьере Наполеона, погибло от 15 до 20 тысяч человек. Вместе с тем массовых захоронений неподалеку от места сражения так и не было найдено. Более того, за все время раскопок ученым удалось найти всего один целый человеческий скелет.

Куда же подевалась армия мертвецов? Ответ прост и страшен – трупы солдат и лошадей, неглубоко захороненные после битвы, вскоре были выкопаны и… отправлены на удобрения.

Такое предположение высказывается в работе директор Шотландского центра изучения войн и археологии конфликтов при Университете Глазго Тони Полларда.

– По крайней мере в трех газетных статьях, начиная с 1820-х, упоминается о ввозе человеческих костей с европейских полей сражений для производства удобрений. Останки перемалывали в костную муку – эффективную форму удобрения. Одним из основных рынков сбыта этого сырья были Британские острова, – сообщил Поллард в своем исследовании, опубликованном в Journal of Conflict Archaeology.

Также он утверждает, что вскоре после битвы, произошедшей в июне 1815 года, бельгийское селение Ватерлоо стало настоящей Меккой для зевак, падких на сувениры, и всякого рода мародеров, пытающихся найти хоть что-нибудь ценное на продажу. Таким образом, раскопки, которые вели «добытчики костей», никого не смущали.

С выводами Полларда согласен и другой ученый, историк Джон Сэдлер, ранее писавший о том, что кости погибших солдат были выкопаны, измельчены и проданы. По его словам, жуткая практика набегов на поля сражений прекратилась лишь после того, как одна из йоркширских газет провела целую кампанию с критикой действий производителей удобрений.