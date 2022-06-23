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Звезды23 июня 2022 6:33

Раскрыта тайна скудного наследства Пьера Нарцисса

Наследство Пьера Нарцисса достанется его дочери
Ирина ВИКТОРОВА
Пьер Нарцисс после развода стал лучшим другом для своей жены Валерии

Пьер Нарцисс после развода стал лучшим другом для своей жены Валерии

Фото: СОЦСЕТИ

Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни в больнице. Врачи бились за пациента, провели экстренную операцию, но он слишком поздно взялся за здоровье и обратился за помощью. У певца были серьезные и запущенные проблемы со здоровьем: несовместимые с жизнью осложнения развились на фоне почечной и сердечной недостаточности. Имя выпускника «Фабрики звезд - 2» знали многие, а вот его песня на слуху была всего одна – «Шоколадный заяц». Этот хит для Пьера написал Максим Фадеевым, а после разрыва контракта с подчиненным продюсер передал ему все права на песню. Хит кормил Нарцисса и его семью последние годы: если и звали певца на «заказники» и прочие концерты, то из-за «Шоколадного зайца» - другие композиции шли «прицепом». Своего «зайца» он мог петь раз пять за один концерт. Рассказываем какое имущество заработал Пьер Нарцисс, и какое наследство оставил единственной дочери.

В этом году музыкант отметил 16-летие единственной дочери Каролиной-Кристель

В этом году музыкант отметил 16-летие единственной дочери Каролиной-Кристель

Фото: СОЦСЕТИ

В жизни обаятельного певца Пьера Нарцисса было много мифов и «творческих придумок» ради нового витка карьеры. Все за кулисами шоу-бизнеса знали: пять лет назад для музыканта сочинили громкую историю с систематическими избиениями жены и насилием над еще одной женщиной – все ради участия в рейтинговых ток-шок и пиара. Безумно любящий дочь и жену Пьер Нарцисс был согласен на все – лишь бы вспомнили, появилась новая волна интереса и закончилось безденежье. И правда Пьер хвастался коллегам: после ток-шоу поднялась волна интереса, его стали чаще звать выступать. Жена Валерия Калачева с певцом развелась как раз пять лет назад – причин к тому времени накопилось много: Пьер тогда выпивал, имел взрывной характер и устраивал дома скандалы, все это усугублялось периодом безденежья… Все проблемы постепенно разрешились: с выпивкой музыкант завязал, остепенился, стал опять зарабатывать, заботиться о дочери. Пьер и Валерия и после развода сохранила дружеские отношения ради совместного воспитания дочери, которой сейчас 16 лет.

Певца помнили и приглашали выступать до последнего: конечно, пел он не так часто, как звезды первой величины, на небольших площадках и за скромные гонорары – но он зарабатывал. Его последнее выступление случилось 29 мая на детском показе мод в Подмосковье: у Пьера тогда разыгрался приступ астмы (он давно страдал от этого заболевания), но он все равно вышел к зрителю. За подобные появления на публике с парой песен гонорар был скромный. За полноценное выступление (от часа) гонорар артиста был – от 250 тысяч рублей. В прошлом году Пьер Нарцисс рассказал нам: «Гонорар может стать и побольше, и немного меньше. Все зависит от места выступления, компании, условий. И на день рождения зовут петь, и просто в компанию – встречу одногруппников. Даже молодежь знает мои песни, а не только их родители».

Маленький Пьер со своей семьей в Камеруне

Маленький Пьер со своей семьей в Камеруне

Фото: СОЦСЕТИ

Свое последнее интервью Нарцисс дал этой весной в передаче «Звезды сошлись» - на съемки пришел с дочкой Карлиной-Кристель и рассказал сколько платит за ее занятия большим теннисом. После школы у девочки с шести лет ежедневные тренировки на корте. Наследница певца мечтает стать первой ракеткой мира – Пьер не пропускал ни одного соревнования дочери, оплачивал тренировки: Каролина-Кристель стала заниматься этим видом спорта, в том числе и осуществляя мечту папы. Нарцисс рассказал: «Угадать сколько ты будешь платить за месяц невозможно. Есть фикс, который ты платишь: 60 – 70 тысяч в месяц. Не говоря о кроссовках, струнах на ракетках, которые надо менять…» Отец в девочке души не чаял и помогал осуществлять спортивную мечту.

После развода экс-жена выпускника телеконкурса «Фабрика звезд» стала жить вдвоем с дочерью – женщина съехала от Пьера и купила квартиру. Валерия вложила все свои сбережения в недвижимость на этапе строительства – с покупкой помогала и ее родня. Когда дом построили, то хороший ремонт в квартире оплачивал, в том числе и Пьер – старался ради дочери. Сам музыкант вскоре прибрел квартиру рядом, переехал жить поближе к семье – их дома находились рядом на одной улице. Семьей Нарцисс считал не только дочь, но и бывшую жену Леру – они обсуждали все вопросы вместе, женщина даже на гастроли с музыкантом до сих пор ездила. Пьер Нарцисс жил в квартире в ЖК в подмосковных Люберцах. Ее средняя стоимость оценивается в 7 млн. руб. Наследница у музыканта одна – дочь и все имущество Пьера Нарцисса достанется ей. Также девочке обещает поддержку семья Пьера Нарцисса, которая живет в Камеруне. Музыкант будет похоронен в семейном склепе на родине – в Камеруне, где погребен его отец и дяди.

В СМИ пишут о вилле Пьера Нарцисса в США. Дело тут вот в чем: ровно 10 лет назад Пьер Нарцисс действительно сообщил о покупке недвижимости в Санта-Монике - в том числе и нам. Музыкант тогда снял в США клип на частной вилле, и по легенде она ему так приглянулась, что он тут же совершил покупку. Однако коллеги артиста считают эту историю с покупкой заграничной недвижимости пиар-ходом ради привлечения внимания к артисту и его новой песне.

Прошлым летом Пьер Нарцисс ездил на гостроли в Сочи, а сопровождала его бывшая жена

Прошлым летом Пьер Нарцисс ездил на гостроли в Сочи, а сопровождала его бывшая жена

Фото: СОЦСЕТИ

А вот авторские отчисления за главный хит Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» его дочь действительно сможет получать – когда песню будут крутить на радио, перепевать в караоке и на ТВ. Скорее всего, это будут небольшие деньги – около 5 тыс. руб. в месяц. Права на эту песню ее автор продюсер Максим Фадеев подарил Пьеру. Пьер Нарцисс рассказывал: «Я помню, когда Максим Фадеев передал мне эту песню: это было вечером. Он мне сказал: «Запомни, эту песню будут исполнять твои дети, твои внуки, твои праправнуки». И это правда. Я теперь приезжаю на площадку выступать: там 10 тысяч человек на площадке - такие малявки и все поют ее наизусть. Это так приятно!» Как это часто бывает – смерть артиста дает вторую жизнь его главному хиту. Так будет и с Пьером Нарциссом.

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