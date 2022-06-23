Пьер Нарцисс после развода стал лучшим другом для своей жены Валерии Фото: СОЦСЕТИ

Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни в больнице. Врачи бились за пациента, провели экстренную операцию, но он слишком поздно взялся за здоровье и обратился за помощью. У певца были серьезные и запущенные проблемы со здоровьем: несовместимые с жизнью осложнения развились на фоне почечной и сердечной недостаточности. Имя выпускника «Фабрики звезд - 2» знали многие, а вот его песня на слуху была всего одна – «Шоколадный заяц». Этот хит для Пьера написал Максим Фадеевым, а после разрыва контракта с подчиненным продюсер передал ему все права на песню. Хит кормил Нарцисса и его семью последние годы: если и звали певца на «заказники» и прочие концерты, то из-за «Шоколадного зайца» - другие композиции шли «прицепом». Своего «зайца» он мог петь раз пять за один концерт. Рассказываем какое имущество заработал Пьер Нарцисс, и какое наследство оставил единственной дочери.

В этом году музыкант отметил 16-летие единственной дочери Каролиной-Кристель Фото: СОЦСЕТИ

В жизни обаятельного певца Пьера Нарцисса было много мифов и «творческих придумок» ради нового витка карьеры. Все за кулисами шоу-бизнеса знали: пять лет назад для музыканта сочинили громкую историю с систематическими избиениями жены и насилием над еще одной женщиной – все ради участия в рейтинговых ток-шок и пиара. Безумно любящий дочь и жену Пьер Нарцисс был согласен на все – лишь бы вспомнили, появилась новая волна интереса и закончилось безденежье. И правда Пьер хвастался коллегам: после ток-шоу поднялась волна интереса, его стали чаще звать выступать. Жена Валерия Калачева с певцом развелась как раз пять лет назад – причин к тому времени накопилось много: Пьер тогда выпивал, имел взрывной характер и устраивал дома скандалы, все это усугублялось периодом безденежья… Все проблемы постепенно разрешились: с выпивкой музыкант завязал, остепенился, стал опять зарабатывать, заботиться о дочери. Пьер и Валерия и после развода сохранила дружеские отношения ради совместного воспитания дочери, которой сейчас 16 лет.

Певца помнили и приглашали выступать до последнего: конечно, пел он не так часто, как звезды первой величины, на небольших площадках и за скромные гонорары – но он зарабатывал. Его последнее выступление случилось 29 мая на детском показе мод в Подмосковье: у Пьера тогда разыгрался приступ астмы (он давно страдал от этого заболевания), но он все равно вышел к зрителю. За подобные появления на публике с парой песен гонорар был скромный. За полноценное выступление (от часа) гонорар артиста был – от 250 тысяч рублей. В прошлом году Пьер Нарцисс рассказал нам: «Гонорар может стать и побольше, и немного меньше. Все зависит от места выступления, компании, условий. И на день рождения зовут петь, и просто в компанию – встречу одногруппников. Даже молодежь знает мои песни, а не только их родители».

Маленький Пьер со своей семьей в Камеруне Фото: СОЦСЕТИ

Свое последнее интервью Нарцисс дал этой весной в передаче «Звезды сошлись» - на съемки пришел с дочкой Карлиной-Кристель и рассказал сколько платит за ее занятия большим теннисом. После школы у девочки с шести лет ежедневные тренировки на корте. Наследница певца мечтает стать первой ракеткой мира – Пьер не пропускал ни одного соревнования дочери, оплачивал тренировки: Каролина-Кристель стала заниматься этим видом спорта, в том числе и осуществляя мечту папы. Нарцисс рассказал: «Угадать сколько ты будешь платить за месяц невозможно. Есть фикс, который ты платишь: 60 – 70 тысяч в месяц. Не говоря о кроссовках, струнах на ракетках, которые надо менять…» Отец в девочке души не чаял и помогал осуществлять спортивную мечту.

После развода экс-жена выпускника телеконкурса «Фабрика звезд» стала жить вдвоем с дочерью – женщина съехала от Пьера и купила квартиру. Валерия вложила все свои сбережения в недвижимость на этапе строительства – с покупкой помогала и ее родня. Когда дом построили, то хороший ремонт в квартире оплачивал, в том числе и Пьер – старался ради дочери. Сам музыкант вскоре прибрел квартиру рядом, переехал жить поближе к семье – их дома находились рядом на одной улице. Семьей Нарцисс считал не только дочь, но и бывшую жену Леру – они обсуждали все вопросы вместе, женщина даже на гастроли с музыкантом до сих пор ездила. Пьер Нарцисс жил в квартире в ЖК в подмосковных Люберцах. Ее средняя стоимость оценивается в 7 млн. руб. Наследница у музыканта одна – дочь и все имущество Пьера Нарцисса достанется ей. Также девочке обещает поддержку семья Пьера Нарцисса, которая живет в Камеруне. Музыкант будет похоронен в семейном склепе на родине – в Камеруне, где погребен его отец и дяди.

В СМИ пишут о вилле Пьера Нарцисса в США. Дело тут вот в чем: ровно 10 лет назад Пьер Нарцисс действительно сообщил о покупке недвижимости в Санта-Монике - в том числе и нам. Музыкант тогда снял в США клип на частной вилле, и по легенде она ему так приглянулась, что он тут же совершил покупку. Однако коллеги артиста считают эту историю с покупкой заграничной недвижимости пиар-ходом ради привлечения внимания к артисту и его новой песне.

Прошлым летом Пьер Нарцисс ездил на гостроли в Сочи, а сопровождала его бывшая жена Фото: СОЦСЕТИ

А вот авторские отчисления за главный хит Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» его дочь действительно сможет получать – когда песню будут крутить на радио, перепевать в караоке и на ТВ. Скорее всего, это будут небольшие деньги – около 5 тыс. руб. в месяц. Права на эту песню ее автор продюсер Максим Фадеев подарил Пьеру. Пьер Нарцисс рассказывал: «Я помню, когда Максим Фадеев передал мне эту песню: это было вечером. Он мне сказал: «Запомни, эту песню будут исполнять твои дети, твои внуки, твои праправнуки». И это правда. Я теперь приезжаю на площадку выступать: там 10 тысяч человек на площадке - такие малявки и все поют ее наизусть. Это так приятно!» Как это часто бывает – смерть артиста дает вторую жизнь его главному хиту. Так будет и с Пьером Нарциссом.

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