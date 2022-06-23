Минобороны показало работу военного бронепоезда «Волга» на Украине

Все, кто едет в этом поезде находятся под надежной защитой

Из России на Украину стал ходить бронепоезд «Волга». На его платформах размещено современное вооружение, техника для технической разведки и огневые средства, есть и специальные укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Поезд уже используют для разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

Несмотря на то, что на открытой платформе установлены зенитная установка и крупнокалиберный пулемет, а вагоны защищены сталью в 20 мм и внутри обложены мешками с песком, в движении бронепоезд с воздуха прикрывают боевые вертолеты. Все, кто едет в этом поезде находятся под надежной защитой.

«В целом для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет. С величественным спокойствием той самой реки, бронепоезд «Волга» движется по рельсам. Некоторое время назад пути здесь были повреждены украинскими военными. Специалистам железнодорожных войск Западного военного округа удалось их восстановить», - рассказал журналистам начальник специального поезда «Волга» Александр.

Где-то «Волга» бежит набирая скорость, а местами притормаживает.

«Где-то проверяем все, изучаем, практически пешком проходим: мосты, переезды, искусственные сооружения. Все осматриваем, чтобы наверняка не было никакой опасности», - сказал машинист специального поезда «Волга» Анатолий.

Стрелки на переездах бойцам бронепоезда пока приходится переводить вручную, так как большая часть автоматики на восстановленных путях пока еще не работает.

«Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно», - добавил Анатолий.

Ежедневно специальный поезд «Волга» с первопроходцами-железнодорожниками, несмотря на временные трудности, со своей задачей справляется на все сто процентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России также показало боевой вылет экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным на дистанции более 5 километров позициям и укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

В результате боевого применения были уничтожены позиции танков, противотанковых средств поражения и другой бронетехники ВСУ оборудованных в укрепрайоне.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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