СК: офицер артиллерии ВСУ признал, что бил снарядами по мирным гражданам

Следователи установили, что все обстрелы подчиненными Панченков велись с обязательным использованием корректировщика огня

В ходе допроса в СК России командир батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-4053) лейтенант Роман Панченко заявил, что знал о том, что в городе Северодонецке, который обстреливали его артиллеристы, находилось более двух тысяч мирных граждан.

- Учитывая, что огонь велся с закрытой позиции и на большое расстояние, он допускал, что в результате обстрелов, производимых его подчиненными, могли пострадать люди, не принимающие участия в боевых действиях и вооруженном конфликте, - пояснила действия подследственного офицера ВСУ официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Установлены свидетели, и в ближайшее время с ними начнутся следственные действия. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

По данным СК России Панченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Установлено, что в мае 2022 года Панченко в нарушение требований Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительных протоколов к ней, запрещающих принимать меры, способные привести к уничтожению гражданских лиц, не принимающих участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, неоднократно отдавал приказы подчиненным военнослужащим осуществлять из артиллерийских орудий обстрелы бронебойными подкалиберными, осколочно-фугасными, а также кумулятивными снарядами жилых домов и мест общего пользования (гостиниц, магазинов, мест отдыха) в городе Северодонецке Луганской Народной Республики, а также близлежащих населенных пунктах.

При этом, нельзя говорить о том, что огонь ВСУ вело по случайным объектам. Следователи установили, что все обстрелы подчиненными Панченков велись с обязательным использованием корректировщика огня.

- В результате указанных действий произошли разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы, городского спортивного комплекса, детского сада, медицинского учреждения, а также домовладений граждан, расположенных на улицах Лисичанской и Донецкой в городе Северодонецке, - отметила Петренко.

Подследственный также заявил, что «повреждение указанных объектов недвижимости не было обусловлено военной необходимостью». И умоляет, чтобы его не судили в Донбассе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры высокоточной работы артиллерийских подразделений морской пехоты в ходе специальной военной операции.

- В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» морской пехоты нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, - комментируют в Минобороны боевую работу артиллеристов.

Также морские пехотинцы отработали огневые задачи по позициям ВСУ и укрепленным опорным пунктам. Для подавления долговременных укреплений используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие. Контроль поражения целей осуществлялся расчетами армейских беспилотников.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 23 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацисты превратили Азовские пляжи в мертвую зону: бесчеловечно заминировали от мирных жителей

Что сейчас происходит в отбитом у «Азова» городе, в котором теплое море, но даже искупаться нельзя — подорвешься (подробности)

Полковник армии США выдал неприглядную правду: Украина уже проиграла. Их армия уничтожена

Если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь «продлить шоу», правительство Зеленского моментально рухнет (подробности)