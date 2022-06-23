Американские "специалисты" по госпереворотам нацелились на Туркменистан

10-го июня Сердар Бердымухамедов встретился в столице России с президентом России Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Совсем недавно на киргизского-таджикской границе произошли новые столкновения с применением оружия. И, хотя в этот раз они были быстро прекращены, периодичность подобных конфликтов продолжает настораживать. Первые лица обеих республик не перестают утверждать, что причины этих столкновений вскоре будут устранены. Но происходит это уже который год.

И, по всей видимости, причина здесь не только в том, что руководство республик не так уж и хочет достижения компромисса путем взаимных уступок, но и в заинтересованности в продолжении нестабильности со стороны некоторых внешнеполитических игроков. И вряд ли кто сомневается, кто тут главный выгодоприобретатель. Как заявил буквально на днях бывший премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев, в Центральной Азии доминируют не Россия и Китай, как бы этого ни хотелось определенным кругам, а Запад - Евросоюз и США. Для которых тем лучше, чем мутнее вода. Благо, именно в такой мутной воде устранять и ослаблять конкурентов из числа других государств гораздо проще.

Именно в этом, как считают многие эксперты, кроется заинтересованность США, которые подпитывают многие конфликты в странах Центральной Азии. Эксперты говорят о причастности Вашингтона не только к этим обострениям, но и к тлеющей и периодически вспыхивающей Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, да и в беспорядках в нынешнем январе в Казахстане нашли след американских "специалистов" по переворотам.

А в ближайшее время новым полигоном для применения такого рода усилий может стать Туркменистан. Поскольку новый президент страны Сердар Бердымухамедов, сменивший на этом посту своего отца, предпринял первые активные шаги во внешнеполитической сфере.

Совсем недавно он совершил свой первый зарубежный визит. Обычно пункт назначения в ходе такой поездки является знаковым для обозначения приоритетов страны. И им оказалась Москва. 10-го июня Сердар Бердымухамедов встретился в столице России с президентом России Владимиром Путиным. Событие действительно знаковое, поскольку Туркменистан долгое время был такой закрытой вещью в себе, а отношения между нашими странами были на уровне добрососедских, но не развивались так, как могли бы.

Переговоры Путина и Бердымухамедова сдвинули их с этой точки. Президенты договорились вместе работать в энергетике, гражданской авиации, экологии, сельском хозяйстве и других отраслях. Путин заметил, что Россия и Туркмения плотно взаимодействуют в рамках Содружества Независимых Государств и "придают большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами", а также приветствовал растущий интерес Ашхабада к интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

Прошло менее двух недель и уже в Туркмении Сердар Бердымухамедов принял члена правления, президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюня. И на этой встрече речь шла тоже о расширении и углублении сотрудничества. Что не может не тревожить США, которые официально обозначили КНР главным геополитическим противником, особенно, если учесть богатство Туркменистана таким стратегическим сырьем, каким является природный газ. И не только в плане сотрудничества с Китаем, но и с другими государствами регионов Центральной и Юго-Восточной Азии. Кстати, не случайным, с учетом этих факторов, является и остановка реализации мега-проекта по строительству газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Одновременно с китайским мега-проектом "Один пояс – один путь" Ашхабад старается реализовать стратегию по возрождению Великого Шелкового пути, который также не вызывает больших симпатий в Вашингтоне.

В этом отношении Вашингтон может даже приветствовать раскручивание Турцией Организации тюркских государств и особенно, ее военной составляющей. На словах выступая за объединение тюркских народов и государств в некое единое целое, в реальности Анкара преследует исключительно свои цели и создает для того же Туркменистана трудности в отношениях с Ираном и Таджикистаном. Моно национальная интеграция, которая является одной из главных составляющих турецкого проекта, неизбежно приведет к обострению межэтнических противоречий. А это та самая пьеса, которую США регулярно разыгрывают во всех регионах мира с неизменным успехом. Напомним, что крайне успешно она была разыграна и для развала СССР.

И действительно независимая богатая ресурсами Туркмения США не нужна. В отличие от послушного сателлита.

Что можно противопоставить стратегии такого разрушительного воздействия из-за океана? Самое логичное в этом случае – объединение в рамках других международных структур. Например, ей может стать любая из международных организаций ШОС, ОДКБ или та же ЕАЭС. Характерной общей чертой каждой из них является тот момент, что они не накладывают никаких ограничений в области прав человека, свободы слова, культурных или конфессиональных ограничений. Вопросы внутренней политики каждая из стран реализует без всякого вмешательства извне, стараясь обеспечить стабильность, для чего, в частности, запущен механизм "Средняя Азия плюс Россия".

Но при этом, в том же Евразийском экономическим союзе одним из главных приоритетов является налаживание такого взаимовыгодного сотрудничества, которое предоставляет наиболее максимальные и эффективные решения по развитию внутренних рынков, расширению собственного экспорта и привлечения инвестиционных ресурсов.

Что, кстати, может стать очень важным фактором для той же Туркмении в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса, что уже фиксируется на Западе (и им тогда будет явно не до республик Центральной Азии, разве что в плане пограбить их еще более жестко и попытаться решить свои проблемы за их счет) и уже набирающего обороты из-за, в том числе, конфликта на Украине продовольственного кризиса.