В Великобритании кролик проехал почти 50 километров в решетке радиатора

В итоге мужчина сам снял решетку и освободил кролика

Марк Пирсон ехал на работу, по дороге услышал громкий «стук» в автомобиле, но не придал этому значения. Спустя несколько часов к нему подошел коллега и сообщил, что в бампере его автомобиля застрял кролик. Пирсон долго не решался пойти посмотреть и даже написал пост в социальных сетях, что опасается найти «половину кролика».

«Я был удивлен, обнаружив, что этот счастливчик пробил решетку и застрял в закрытом отсеке. Мы действительно не могли понять, как он туда попал, пока не поняли, что решетка сломана, поэтому он ударился о нее, прошел сквозь нее, и пластик вернулся на место. Я не знал, звонить ли в RAC или в RSPCA (общество по предотвращению жестокого обращения с животными – прим. ред.)», - цитирует Марка Пирсона The guardian.

В итоге мужчина сам снял решетку и освободил кролика, практически не причинив ему вреда: у зайца шла носом кровь. Животное отпустил в «лесистую Шангри-ла» недалеко от парка Менай в Бангоре. Но после этого Пирсона несколько знакомых отругали и заставили идти искать жертву ДТП, чтобы показать его ветеринару, а потом отвезти на то место, откуда привез. Марк отправился искать сбитого кролика, но не нашел.