Александр Гамов - Сергею Мардану из Луганска: В Донбассе - звездопад!

Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

Мардан:

- …К нам присоединяется Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды». Как там в Луганске?

Гамов:

- Нормально, Сереж. Люди ходят, розы цветут.

Я здесь бывал девять раз в свое время с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. И все было ужасно, были разрушения очень большие, было очень грустно. Люди совершенно другие.

Тогда мы называли это «фронтовая бригада Кобзона», с ним ездили артисты не первого эшелона. И ему большого труда составляло даже их позвать. Это были достойные люди.

Сейчас перед нами тут были Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Лариса Долина. Этот звездопад, в хорошем смысле, создает хорошее настроение.

Мардан:

- На Донбассе побывал и Евгений Миронов.

Гамов:

- Он очень искренний человек. Если другие артисты свою позицию не очень обозначают, он сначала был против спецоперации, а потом здесь побывал, увидел, что вокруг - нормальные люди.

Союз журналистов России под председательством Владимира Геннадьевича Соловьева, бывшего телевизионного журналиста, организовал сюда десант. Я – десантник. Буду проводить мастер-класс. Привез сюда книжки, которые "Комсомольская правда" выпускала к юбилею Кобзона.

Сегодня утром проснулся от гула наших самолетов. Ночью общался около гостиницы с местными жителями. Они говорят, что до Луганска сейчас не достает ВСУ, но в 40-60 километрах прилетали буквально позавчера «Точка-У» и другие снаряды «дальнего действия».

Когда мы приезжали сюда с Кобзоном, люди ждали, когда же Россия возьмет их к себе. Люди поднимались на горку – посмотреть, идут ли российские войска.

А сейчас настроение ровное. Надеюсь, сегодня будет встреча с руководством республики, с главой ЛНР Леонидом Пасечником. На медиафорум «Журналистика без границ» соберутся более ста журналистов.

Мардан:

- Как вы добирались на Донбасс?

Гамов:

- Мы же журналистский десант. Поэтому десантировались с помощью автобуса. Вчера рано утром выехали из Москвы, с Зубовского бульвара, от Союза журналистов. И к двум часам ночи добрались сюда. Я не заметил тут скопления военной техники. По лицам военных я не увидел, что им страшно, что они с войны или на войну. Это было на границе, на переходе пограничном. Техника хорошая.

Здесь особые журналисты. И наши ребята – Коц, Стешин, и те, которые здесь работают, - Макаренков из «КП»-Донбасс», который здесь постоянно живет, Оля Гальская. С ними очень интересно общаться, я ими восхищаюсь.