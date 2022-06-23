Польша начала захват украинской церкви

Польша все более беззастенчиво зарится на западные области Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мере того, как российские войска и бойцы народной милиции ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление в Донбассе, Польша все более беззастенчиво зарится на западные области Украины.

Сначала заговорили о планах ввести туда некие «миротворческие силы» из польских военных, которые возьмут под контроль все стратегические объекты - от областных администраций до атомных электростанций. Затем речь пошла о праве граждан Польши занимать выборные должности в этой части Украины, назначаться судьями.

Наконец, стало известно, что Киев передал полякам (как утверждается, на хранение) секретные и весьма чувствительные для любого государства сведения - всю налоговую базу украинских граждан.

И вот теперь - новая фаза польской экспансии на Украину.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило сообщение. В нем говорится:

«Как заявил Директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающей информации, в Конференции польских епископов (это центральный орган управления католической церкви в Польше. - Ред.) всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. В практическом плане для этого предлагается «отредактировать» положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом. Планируется, в частности, внести поправки в шестую статью этого договора, призванные снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши. Львовскому архиепископу в свою очередь намечено предоставить место в Конференции польских епископов.

По полученным российской разведкой данным, принципиальным моментом для польских властей и священнослужителей является «вымарывание»из конкордата любых намеков на признание Польшей восточных границ, установившихся после Второй мировой войны. Эти «несправедливо определенные рубежи», как отмечают в Варшаве, не могут служить препятствием для возвращения «исторических польских земель» в лоно материнской церкви.

В Конференции польских епископов рассчитывают, что в Римской курии поддержат такой вариант церковной «интеграции», а по сути - церковной аннексии».

В сообщении Пресс-бюро СВР выражается надежда, что «здравомыслящие силы в Ватикане не захотят участвовать в этом беспределе».