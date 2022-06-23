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23 июня 2022 8:35

Сердце остановилось: солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова не смогли довезти до больницы

PR-менеджер артиста подтвердил его смерть
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
PR-менеджер артиста подтвердил его смерть

PR-менеджер артиста подтвердил его смерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 23 июня скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, эту информацию корреспонденту kp.ru подтвердил pr-менеджер артиста Аркадий Кудряшов:

- Сегодня ночью в карете «Скорой помощи» сердце Юры остановилось, - рассказал он корреспонденту kp.ru.

Пока не ясно, жаловался ли певец на проблемы с сердцем ранее, эту информацию теперь предстоит проверить.

Предположительно, плохо он себя почувствовал еще вчера вечером. Врачи пытались оказать ему всю необходимую помощь, но спасти Шатунова не удалось. Ему было 48 лет.

Он только недавно закончил концертный тур по Подмосковью. 20 июня он выступил в Подольске. Следующая поездка была запланирована в Беларусь этой осенью. Увы, она, по всей видимости, уже не состоится.

Когда и где состоятся похороны, пока не сообщается.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыЮрий Шатунов: досье KP.RU