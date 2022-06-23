Доставка колонны для Московского НПЗ попала в Книгу рекордов России

Крупногабаритная колонна весом 1200 тонн стала самым тяжелым грузом, который когда-либо перевозили по Москве-реке. Фото: Сергей Шинов.

На Московский НПЗ доставили российское оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Уникальная транспортная операция попала в Книгу рекордов России. Крупногабаритная колонна весом 1200 тонн стала самым тяжелым грузом, который когда-либо перевозили по Москве-реке.

Аппарат на речном транспорте доставили из Санкт-Петербурга. Сначала колонну на специальных платформах везли по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам. Затем по Волго-Балтийскому каналу, Волге и Москве-реке доставили в столицу. Для разгрузки оборудования в Капотне специально построили причал и подъездную дорогу с площадкой для сбора самоходных трейлеров.

По Волго-Балтийскому каналу, Волге и Москве-реке доставили в столицу. Фото: Сергей Шинов.

- Транспортировка оборудования для Московского НПЗ из Санкт-Петербурга в столицу войдет в историю грузовых перевозок России, - отметил генеральный директор логистической компании «РТЛ» Михаил Решетков. - Доставка аппарата стала сложной продуманной логистической операцией, которая позволила безопасно и в срок перевезти колонну. Мы с гордостью принимаем участие в этом важном для развития нефтяной отрасли проекте.

Для перемещения колонны специалисты использовали многоосную колесную технику и специальный состав речного транспорта. Разрабатывая маршрут, эксперты учитывали сразу несколько факторов: габариты и вес колонны, погодные условия и особенности водного пути.

Новое оборудование будет доставлено на Московский НПЗ и смонтировано в составе комплекса глубокой переработки нефти. Его строительство является завершающим этапом экологической модернизации завода, которую «Газпром нефть» проводит с 2011 года. Причал в Капотне еще не раз будет использоваться в перевозках оборудования для реконструкции Московского НПЗ. Крупногабаритные грузы на предприятие отправят из 15 регионов страны.

- Российское оборудование станет основой комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ. Предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Таким образом, комплекс позволит повысить производственную эффективность до лучших мировых стандартов, - рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер. - Завод продолжает глобальный проект развития, используя лучшие отечественные технологии и оборудование.

Транспортировка оборудования для Московского НПЗ из Санкт-Петербурга в столицу войдет в историю грузовых перевозок России. Фото: Сергей Шинов.

Строящийся комплекс обеспечит заводу эффективную переработку нефти почти до 100%. Привезенное из Санкт-Петербурга оборудование позволит увеличить объемы производства бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Колонна из высокопрочной хромомолибденованадиевой стали предназначена для работы при температуре внутри более 450°С.

- Обновление и масштабирование Московского нефтеперерабатывающего завода содействует развитию всей страны, способствует общему экономическому росту, наращиванию промышленного потенциала столицы и, как следствие, благополучию его жителей, - подчеркнула заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова. - Доставка крупногабаритного отечественного оборудования приблизит начало эксплуатации нового комплекса по глубокой переработке нефти и окончание программы масштабной модернизации предприятия.