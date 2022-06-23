"Собственная дочь меня не узнала": Шокирующие факты и лучшие цитаты Юрия Шатунова

Юра Шатунов взлетел на недосягаемые вершины в совсем юном возрасте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он начал собирать «Олимпийский» до того, как это стало мейнстримом. Самый популярный сирота страны Юра Шатунов взлетел на недосягаемые вершины в совсем юном возрасте — число фанатов «Ласкового мая», согласно подсчетам Центрального телевидения, в начале 90-х насчитывало более 16 миллионов человек — и, казалось, остается в нем навсегда. Но нет. Живший в последнее время в Германии артист в сентябре готовился отпраздновать 48 лет, но не успел: его сердце остановил инфаркт. «КП» представляет некоторые цитаты* Шатунова, исчерпывающе отражающие непростое внутреннее состояние музыканта.

ПРО ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

«Я настолько был погружен в рабочий и творческий процесс, что однажды, вернувшись с гастролей, зашел в дом и моя собственная дочь меня не узнала: «Мама, а что это за дядя в наш дом зашел?». Это меня поставило в тупик. Я понял, что слишком много времени провожу вне дома. Вроде как папа есть и в тоже время папы нет. Поэтому мне пришлось сделать огромную (по артистическим меркам) паузу в 1,5 года. Я посвятил это время детям, чтобы они знали, что у них все-таки есть отец, а не какое-то эфемерное существо, которое приезжает переночевать. Поэтому у меня долгое время не было гастрольных туров»

ПРО ФАНАТОВ И МОТИВАЦИЮ

«Почему я вернулся [после длительной творческой паузы]? Я же творческий человек, мне очень интересно заниматься музыкой, работать с аранжировщиками, композиторами — это мой мир. К тому же, мои поклонники меня никогда не забывали. И сейчас много пишут, звонят, по интернету сбрасывают информацию. Приходит много интересных предложений от разных людей. Фан-клубы присылают мне свои газеты со всевозможными материалами. Значит, я по-прежнему нужен».

ПРО НАПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН

«Отражают ли песни мой внутренний мир? Да, конечно. Например, первый альбом записывался в детском доме, и этим все сказано. Все, что я прожил, все, что было накоплено на сердце, я выражал в своих песнях. Возможно, иногда некоторые из них даже получались жалостливыми. А вот мой новый альбом записан совсем в другом стиле. Под него можно будет и потанцевать, и повеселиться, и немного погрустить».

ПРО ТЕКСТЫ ХИТОВ

«Меня там все строится на аллегориях, поверьте. Просто никто никогда всерьез не задумывался над этими текстами, их считают банальными. А дело же не в том, что это поп-музыка, она же разная бывает. Для меня эти песни гораздо больше, чем просто тексты. Они автобиографичны и не так уж просты, как кажется. Просто они рассказаны доступными словами, которые употребляются в обиходе множеством людей».

ПРО НЕСКОЛЬКО СОСТАВОВ «ЛАСКОВОГО МАЯ»

«Да страна у нас такая, ну что можно было сделать? Невозможно было каждому поклоннику вбить в голову, что это левый «Ласковый май», или что это левый Юра Шатунов. Невозможно! Тут был случай: ребята звонят из Иваново, говорят, что выходит там чувак, представляется мной и поет мои треки. Причем звонит мой аранжировщик, с которым я уже 10 лет работаю, и спрашивает, мол, может, морду ему набить? Я говорю: ребята, решайте сами, я далеко и мне, по большому счету, пофиг».

ПРО НОВЫЙ ГОД И АЛКОГОЛЬ

«Как и во всех русских семьях, встречаем Новый год весело: с елкой и желательно с Дедом Морозом. Смотрим телик, напившись до беспамятства (смеется). В нашей семье есть традиция: в новогоднюю ночь я не работаю. Считаю, что Новый год – единственный праздник, в который нужно обходиться без выступлений. Дети хотят видеть родителей вместе. Большую часть времени я в разъездах, на гастролях, пропускаю почти все семейные праздники. Поэтому хотя бы один раз в году должен быть вместе с семьей».

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«Ассоциировать я себя с ним никак не могу, потому что он, во-первых, другого поколения с другими ощущениями. И самое главное, наверно, что он блогер, а я певец. Каждому поколению - свои герои. Время покажет; дай Бог, если у него получится так долго, как мне продержаться и быть востребованным, любимым. И я только шляпу сниму перед ним».

* составлено по материалам изданий «КП», «Собеседник», «Кто главный», «Стархит», «ВГТРК Оренбург» и др.