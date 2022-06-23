Что случилось со здоровьем Юрия Шатунова, ответил звукорежиссер группы «Ласковый май»

Осенью артист планировал новый тур по сибирским городам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшие участники группы «Ласковый май» одними из первых узнали о смерти Юрия Шатунова. 48-летний исполнитель скончался в ночь со среды на четверг в больнице города Домодедово от острой сердечной недостаточности. Об этом kp.ru рассказал звукорежиссер группы «Ласковый май» Дмитрий Кайзер.

- Да, я уже знаю о произошедшем. Сложно говорить. Мы с Юрой общались давно, где-то два года назад. Но тогда он на здоровье не жаловался, все было нормально. О его недавней судебной тяжбе с Разиным слышал, но говорить об этом не хотел бы. Тем более сейчас, - сообщил Кайзер.

Три дня назад сам Юрий Шатунов в своих соцсетях радовался, что суд встал на его сторону:

- У меня есть все права на исполнение хита «Белые розы». Пока судился, выучил все азы юриспруденции. Все что Разин пытается сделать я называю «судороги предсмертные».

Фанаты Юрия Шатунова стали активно выкладывать в соцсетях видео с одного из последних концертов артиста в Люберцах.

«Боже, не могу поверить, это же было всего четыре дня назад», - написала Алина Гарипова.

«Почему так рано? Он пел без фанеры и активен был на сцене. Вообще был молод душой, недавно страницу в телеграме зааел, выкладывал там послания для фанатов», - написала Светлана Белкина.

Концерт в Люберцах 19 июня был финальным в гастрольном туре «Не молчи… & лучшее». Артист выступал в нескольких подмосковных городах, среди которых Раменское, Дубна, Королев, Сергиев Посад, а также в Калуге и Иваново. Осенью артист планировал новый тур по сибирским городам, а также исполнить свои хиты на концертах в Германии.

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