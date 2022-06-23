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23 июня 2022 9:14

Что случилось со здоровьем Юрия Шатунова, ответил звукорежиссер группы «Ласковый май»

Звукорежиссер группы «Ласковый май» Дмитрий Кайзер заявил, что Юрий Шатунов не жаловался на здоровье
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Осенью артист планировал новый тур по сибирским городам

Осенью артист планировал новый тур по сибирским городам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшие участники группы «Ласковый май» одними из первых узнали о смерти Юрия Шатунова. 48-летний исполнитель скончался в ночь со среды на четверг в больнице города Домодедово от острой сердечной недостаточности. Об этом kp.ru рассказал звукорежиссер группы «Ласковый май» Дмитрий Кайзер.

- Да, я уже знаю о произошедшем. Сложно говорить. Мы с Юрой общались давно, где-то два года назад. Но тогда он на здоровье не жаловался, все было нормально. О его недавней судебной тяжбе с Разиным слышал, но говорить об этом не хотел бы. Тем более сейчас, - сообщил Кайзер.

Три дня назад сам Юрий Шатунов в своих соцсетях радовался, что суд встал на его сторону:

- У меня есть все права на исполнение хита «Белые розы». Пока судился, выучил все азы юриспруденции. Все что Разин пытается сделать я называю «судороги предсмертные».

Фанаты Юрия Шатунова стали активно выкладывать в соцсетях видео с одного из последних концертов артиста в Люберцах.

«Боже, не могу поверить, это же было всего четыре дня назад», - написала Алина Гарипова.

«Почему так рано? Он пел без фанеры и активен был на сцене. Вообще был молод душой, недавно страницу в телеграме зааел, выкладывал там послания для фанатов», - написала Светлана Белкина.

Концерт в Люберцах 19 июня был финальным в гастрольном туре «Не молчи… & лучшее». Артист выступал в нескольких подмосковных городах, среди которых Раменское, Дубна, Королев, Сергиев Посад, а также в Калуге и Иваново. Осенью артист планировал новый тур по сибирским городам, а также исполнить свои хиты на концертах в Германии.

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