Последние минуты Юрия Шатунова: артист выпивал за ужином

Изначально сообщалось, что Шатунов скончался от обширного инфаркта Фото: Евгения ГУСЕВА

Обстоятельства смерти 48-летнего Юрия Шатунова еще только предстоит выяснить. На все вопросы журналистов помощники звезды отвечают урывками между поездками в морг и сбором документов для предстоящих похорон. Изначально сообщалось, что Шатунов скончался от обширного инфаркта: ни наркотиков, ни алкоголя в его крови не обнаружено. Однако, теперь выяснилось, что это не так - певец все-таки употреблял спиртное.

- Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо, - рассказал kp.ru PR-директор певца Аркадий Кудряшов, который провел с ним последние часы и на руках которого артист фактически умер в "скорой". - Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро. Сейчас мы едем в морг. Семья Юры прилетает в ближайшее время.

У 48-летнего артиста остались жена и двое детей, которые появились на свет и жили в Германии: младшей дочери Эстелле восемь лет, а старшему сыну Дэннису в этом году исполнится 16. Сам Шатунов долгие годы жил на две страны, много гастролируя по России.