Украина создает на Днепре и его притоках речную флотилию. Она будет состоять из нескольких дивизионов катеров в разных городах

О создании военно-речного флота Украины заявил одиозный киевский вице-адмирал Алексей Неижпапа, над которым уже давно посмеиваются моряки из Одессы и Севастополя.

- Украина создает на Днепре и его притоках речную флотилию. Она будет состоять из нескольких дивизионов катеров в разных городах. Первый уже вступил на службу на севере страны, – заявил Алексей Неижпапа, командующий Военно-морских сил (ВМС) Украины, которых у Киева давно нет.

Нет у Военно-морских сил Украины и выхода к морям: к Азовскому морю уже давно, над подходами к Черному морю работают войска Донбасса и России. Так, что самое время Киеву начинать строить «потешный флот» из чаек и дубов - плоскодонных челнов, которыми пользовались запорожские казаки в 16-17 веках. На них можно незаметно для СБУ сплавиться из Днепра по Десне прямо в Брянск и сдаться.

А если серьезно, то в украинских СМИ полагают, что с боевыми катерами им может помочь известный на весь мир британский пират Борис Джонсон. Об этом его попросил воинственный Неижпапа, который еще в 2020 году пообещал ударить по Севастополю, где вырос в семье военнослужащих.

Вот как о себе рассказывал Неижпапа: «Я родился в Севастополе, и там родились мои дети. Мой папа был военным моряком и врачом, и дедушка был врачом, и дядя тоже был врачом — у нас военно-морская медицинская династия. Я тоже думал быть военным врачом, но для этого надо было ехать учиться в Россию, а у нас украинская семья — корни из Винницкой области, фамилия — из Запорожской Сечи».

Интересно, на сколько хватит военно-речного флота Украины? Очень хочется посмотреть через камеру армейского беспилотника на лица этих смелых запорожских «морячков», когда СУшки заглушат электронные системы их чаек и дубов, а «Калибры» и «Ониксы» поднимут волну с жилой дом.

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