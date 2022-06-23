Юра Шатунов мучительно умирал в течение часа из-за некроза

Еле живого певца перевозили из одной больницы в другую Фото: Евгения ГУСЕВА

Смерть Юрия Шатунова обрастает страшными подробностями. Артисту стало плохо на даче во время ужина. Друзья весело проводили вечер - ели раков, пили пиво. Но неожиданно Шатунов стал задыхаться и схватился за сердце. На часах было чуть больше 23:00.

Юрий Шатунов умирал в течение часа. Когда ему стало плохо, друзья позвонили в "скорую". Однако медики, узнав адрес, посоветовали самостоятельно довезти 48-летнюю звезду до ближайшей больницы. Мол, так будет быстрее, пишет сайт mk.ru.

Еле живого исполнителя хита "Белые розы" кое-как погрузили в машину и доставили в Растуновскую городскую больницу на Мирной улице. Все время до приезда в больницу Шатунов находился в сознании.

Певец успел рассказать медикам про острую боль в груди. В медучреждении ему оказали первую помощь, но состояние резко стало ухудшаться. В 23:45 Шатунов был еще жив.

Оттуда Юру повезли в Домодедовскую ЦРБ. Там Шатунов и скончался буквально на пороге от инфаркта. В 00:20 его завезли в приемное отделение, в этот же момент произошла остановка сердца, передает 5-tv.ru.

Кумир миллионов советских девочек скончался от трансмурального инфаркта миокарда. Это наиболее тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца.

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