«Мечтал, чтобы на меня напали и зарезали»: Брэд Питт признался, что страдает лицевой слепотой

Питт признался, что посещал анонимные собрания алкоголиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Брэд Питт в подробном интервью GQ рассказал, какие ощущения испытывал от расставания с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Актер по просьбе интервьюера написал, какие кошмары его мучили последние годы.

- Я больше всего мечтал о том, чтобы на меня напали и зарезали, - сообщил вдруг актер. - Это всегда было ночью, в темноте, и я шел по тротуару в парке или по дощатому настилу, и когда я проходил под уличным фонарем, похожим на экзорциста, кто-то выпрыгивал из бездны и протыкал меня. В ребра. Или я замечал, что за мной следят, а затем другой приближался ко мне с фланга, и я понимал, что попал в ловушку, и они намеревались причинить мне серьезный вред. Или меня преследовали по дому с ребенком, которому я бы помог сбежать, но меня зажало на палубе — и я получил ножевое ранение. Всегда был заколот. И я просыпался в ужасе.

Кроме того, 58-летний Питт признался, что посещал анонимные собрания алкоголиков. То есть обыкновенные граждане США, страдающие алкоголизмом, могли видеть кумира поколений и звезду Голливуда рядом с собой на стуле.

А еще вслед за крепким орешком Брюсом Уиллисом он начал подозревать у себя серьезное заболевание — когнитивное расстройство, известное в народе как лицевая слепота.

- Никто мне не верит! - возмущается Брэд.

Питт рассказал, что на светских мероприятиях изо всех сил пытается запомнить новых людей, узнать их лица, но ничего не получается. Актер стыдится, но забывает, с кем виделся и общался. Ему никогда не ставили официальный диагноз, но он думает, что может страдать от прозопагнозии — неспособности узнавать лица людей.