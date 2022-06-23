«Низкая инфляция и рост кредитования»: Вот что нужно российской экономике

Игорь Шувалов и Владимир Чистюхин

Финансовый рынок первым принял на себя удар антироссийских санкций. Запрет крупнейшим российским банкам оказывать финансовые услуги за границей, заморозка их зарубежных активов, отключение от SWIFT, удаление банковских приложений из Google Play и App Store, уход из России крупнейших платежных систем, запрет на поставку в страну банкнот евро и долларов - все это стало для российской финансовой системы серьезным испытанием на прочность и гибкость. Как будет развиваться российская финансовая система в новых условиях? Можно ли отказаться от ограничений на потоки капиталов? Эти и другие темы обсудили участники дискуссии «Российский финансовый сектор в новых условиях» на полях ПМЭФ-2022.

КАКАЯ НАМ НУЖНА КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Один из основных параметров финансовой системы в стране – ключевая ставка. Она формируется на основе сложных математических моделей, которые строят в Центробанке. Задача последнего – удержать инфляцию вблизи 4% годовых. А ключевая ставка – инструмент, который позволяет добиться этой цели.

- Мне кажется, что решения, которые мы принимаем, отражают текущую действительность. Вся совокупность факторов, подстройка экономики под новые условия, они и привели к тому, что сегодня ставка 9,5% годовых. Если эти условия будут меняться в лучшую сторону в контексте инфляции, - а нам категорически нужна низкая инфляция для макроэкономической стабильности, для долгосрочного финансирования и инвестирования, для развития экономики, - то, возможно, у нас будут какие-то перспективы по снижению ставки, - заявил Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя Банка России.

Тем не менее ключевая ставка влияет не только на уровень инфляции. От нее зависит и рост экономики. Чем ниже ставка, тем доступнее кредиты для населения и бизнеса. Поэтому в экономическом блоке правительства считают, что падать ставка должна чуточку быстрее.

- Мы очень рады, что постепенно возвращаемся к докризисным ставкам. Мы понимаем текущую инфляцию, которая есть в последние месяцы. Она позволяет более агрессивно снижать ключевую ставку. Для нас целевой показатель - 5%, потому что мы весь год занимались фактически субсидированием оборотного кредитования, чтобы не было проблем с поставками и ликвидностью, - пояснил Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития России.

ПЕРЕНАСТРОЙКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Низкие ставки нужны не сами по себе, а для дальнейшего развития экономики. Чем выгоднее бизнесу будет брать деньги в долг, тем больше бизнес-планов будут показывать прибыль. И тем чаще предприниматели будут решаться на риск открытия новых проектов. А это рабочие места, налоги и реальный рост зарплат.

- Нам нужна инфраструктура: платежей, конвертации валют, инфраструктура работы с так называемыми токсичными и другими валютами. Нам нужно восстановление рынка капитала - мы понимаем, что мы сейчас упали серьезно. Нам нужен огромный рост кредитного портфеля. Сейчас у нас где-то 52 трлн рублей, а нужно выйти за три года на 75 трлн, - на цифрах объяснил Илья Торосов.

В Центробанке более консервативные планы. Там на первый план ставят финансовую устойчивость. Слишком резкий рост того же кредитного портфеля может привести к разгону инфляции. И тогда те же бизнес-планы, которые на этапе предварительных расчетов были прибыльными, в процессе реализации станут убыточными.

- Уже сегодня надо серьезно думать, с какой скоростью мы будем возвращаться, и возвращаться ли до тех границ, которые были. Конечно, и для кредиторов, и для инвесторов принципиально важно, чтобы они видели прозрачность деятельности того субъекта, в который они инвестируют. С другой стороны, мы понимаем, что возврат не может быть слишком быстрым, нам надо обеспечить финансовую устойчивость, - пояснил Владимир Чистюхин.

Тем не менее многие эксперты считают, что консервативный подход сейчас будет отбрасывать нас назад. Кризис для экономики беспрецедентный. С такими вызовами нельзя бороться старыми методами. Нужны новые подходы.

- Сами инвесторы при этих неопределенных факторах - и курса, и ключевой ставки, и глобальной неизвестности - будут вести себя достаточно осторожно и не принимать решения о вхождении в новые проекты. Базовое, что нужно сейчас объявить рынку, - что риск между государством, коммерческим банком и частным инвестором будет строиться по другой шкале. Если этого не сделать, мы переживем очень длительный период охлаждения, - уточнил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

ТОКСИЧНЫЕ ВАЛЮТЫ И ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ

В нынешних условиях доллары и евро стали токсичным активом. Курс рубля растет. А валюты США и Евросоюза падают. Но распоряжаться ими в полном объеме не получается. Как из-за санкций Запада, так и из-за ограничений, наложенных внутри страны.

- У основной части и населения, и корпорантов почти все накопления в иностранных валютах - это доллар и евро. В этом плане нужно подходить к решению данного вопроса крайне аккуратно. Нельзя резкими решениями - за счет комиссии, отрицательных процентных ставок - уменьшать стоимость актива у своих клиентов. И бизнес, и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительно лишать их части имущества - необоснованное и неправильное решение, - заявил Владимир Чистюхин.

Он отреагировал на поведение некоторых банков, которые стали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов. Причем в некоторых случаях они достигают 12% годовых.

- На фоне того, что люди пережили с ограничением пользоваться валютой, еще и объявить, что они за это будут платить стоимостью своих денег, - этого делать сейчас нельзя, - добавил Игорь Шувалов.

В то же время делают это банки не от хорошей жизни. Во-первых, у них есть проблемы с использованием токсичных валют. Во-вторых, в нынешней ситуации они несут убытки. Рынок кредитования сильно просел, а по депозитам, открытым весной, приходится платить высокие проценты.

- Банковская система, несмотря на то что показала высокий уровень устойчивости, все-таки понесла потери. И если мы хотим, чтобы потенциал кредитования и предоставления других финансовых услуг работал, то, наверное, надо будет принимать решения относительно определенного вливания в капитал. Думаю, что осенью можно будет увидеть какие-то предложения на эту тему, - пообещал Владимир Чистюхин.