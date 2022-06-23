Почему врачи не спасли Юрия Шатунова

Кардиолог Александр Шарандак считает, что алкоголь не мог спровоцировать инфаркт у Юрия Шатунова Фото: Евгения ГУСЕВА

Казалось, нестареющий Юрий Шатунов еще долго будет петь про седую ночь и белые розы: последние 30 лет артист словно "заморозился" - на концертах был все так же энергичен, молод и полон сил. Поклонники до сих пор не могут поверить, что 48-летнего солиста "Ласкового мая" в одночасье не стало.

А вот для врачей инфаркт в самом расцвете сил - обыденная история.

- Часто люди с больным сердцем живут и мучаются до 90 лет, а те, кто ни на что не жаловался, вдруг неожиданно умирают, - рассказал kp.ru врач-кардиолог Александр Шарандак. - Обширный инфаркт может случиться и без каких-либо видимых предпосылок. Так бывает: ишемическая болезнь сердца порой протекает бессимптомно. А вот хроническая сердечная недостаточность, про которую сейчас пишут, у Шатунова вряд ли была: я его видел, он не похож на таких больных.

По данным медиков, причиной смерти солиста "Ласкового мая" стал острый трансмуральный инфаркт миокарда.

- Это очень большой проникающий инфаркт, который проходит через всю стенку. Как правило, такие вещи случаются, когда крупная артерия перекрывается и закупоривается тромбом, - объяснил кардиолог. - В таком случае человека спасти крайне сложно: каждая минута на вес золота. Чем быстрее больного доставят в больницу, тем лучше. Здесь действует известное "правило золотого часа", когда реанимационные мероприятия должны начаться в течение первых 60 минут. Причем, такую помощь оказывают только в больнице. В карете "скорой помощи" специального медицинского оборудования для больных с инфарктом нет - ни у нас, ни в Европе, ни в Америке. Думаю, Юрию Шатунову просто очень сильно не повезло. Это острая коронарная смерть: спасти практически невозможно.

А вот алкоголь, который артист употреблял за ужином, по мнению врача, не мог спровоцировать ухудшение.

- Пиво с раками не могло привести к инфаркту. Но судя по этому меню, артист не особо следил за здоровьем, - отметил Александр Шарандак.

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ПЕВЕЦ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ

Как оказалось, столь необходимую артисту реанимационную помощь начали оказывать вовсе не в первый час. К тому моменту, как Юрия Шатунова привезли в больницу, где есть необходимое оборудование, он уже около 12 часов находился в тяжелом состоянии. Прежде, чем звезду девяностых на "скорой" привезли в Домодедовскую больницу, он успел побывать в сельской клинике, куда помощники доставили его на личном авто.

- Артиста привезли к нам около 23:30 в очень плохом состоянии - его буквально тащили, - рассказал kp.ru Андрей Осипов - главный врач Домодедовской больницы, где скончался Шатунов. - Пациента приняла дежурная бригада в составе пяти человек: врачи-кардиологи, реаниматологи, неврологи. Около полутора часов Юрия Шатунова пытались реанимировать. Но спасти его было уже невозможно, так как это случай обширного инфаркта, возникшего несколько часов назад. К моменту приезда в больницу в этом состоянии артист находился уже более полусуток. К сожалению, это обычная история: пациент поздно обратился, когда стало уже совсем плохо. Наверное, не хотел ехать в больницу - нам этот момент никак не объяснили.

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