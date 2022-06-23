Француженок «раздели» на пляже: запретили буркини, но разрешили топлесс

Буркини, закрывающие все тело женщины с макушки до лодыжек, оставляя открытым лишь лицо и ладони, вызывает острые политические споры во Франции в последние годы Фото: REUTERS

Высший административный суд Франции запретил женщинам носить буркини при посещении общественных бассейнов, пишет FoxNews. Причина, которой руководствовались представителя правосудия, - религиозная. По мнению официальных лиц, ношение одежды, полностью скрывающей тело, нарушает принцип государственного нейтралитета по отношению к религии. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал решение суда «победой секуляризма».

Буркини, закрывающие все тело женщины с макушки до лодыжек, оставляя открытым лишь лицо и ладони, вызывает острые политические споры во Франции в последние годы. Их носят совсем небольшое количество француженок, однако именно они осудили решение суда, назвав его «несправедливым нападением на веру и их тело», основанное на устаревших заблуждениях по отношению к исламу.

До этого, месяц назад, во французском Гренобле мэр поддержал требование французских мусульманок разрешить им носить буркини в общественных бассейнах. Он заявил, что у женщин должна быть возможность носить то, что они хотят, а также выражать свои религиозные убеждения не только на улице, но и в бассейне. Противники этого мнения утверждали, что буркини - наглядный пример угнетения женщин и потенциальный портал для проникновения исламского радикализма. Параллельно с этим жители города проголосовали в поддержку права женщин купаться топлесс. Теперь федеральный запрет отменяет муниципальное решение по поводу буркини, а вот купаться обнаженными по-прежнему можно.

Постановление Высшего административного суда стало первым в рамках спорного законопроекта, который продвигает президент Франции Эммануэль Макрон, он направлен на защиту «республиканских ценностей» от угрозы религиозного экстремизма.

Во Франции установлены строгие правила внешнего вида для посещения бассейнов: обязательно ношение шапочки, а вот длинные плавки-шорты или другая объемная одежда запрещены, как и гидрокостюм и солнцезащитные наряды.