Минобороны: уничтожены 650 украинских националистов, что обстреливали Донецк

Удары наносились нашими артиллеристами в рамках контрбатарейной борьбы, высокоточным оружием ВКС России и ракетными войсками

Минобороны России продолжает наступательные действия на Донбассе. Союзные войска милиции ДНР, ЛНР и российской армии разбивают и постепенно окружают потрепанные украинские подразделения. Авиацией и артиллерией их отрезают от снабжения и резервов вынуждая бросать оружие и сдаваться.

Таким образом украинским военнослужащим, что часто прикрываются «живым щитом» из местного населения также пытаются сохранить жизнь. Но не всегда это удается сделать. По данным Минобороны России противник «продолжает нести значительные потери».

«В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий» - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в «результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50 % личного состава». Еще более 170 солдат и офицеров командованием «эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями».

Вооруженные Силы России продолжают наносить точные удары по военным объектам на территории Украины.

«Так, 22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Также за сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18-ти районах», - перечислил Конашенков.

В это время, по данным Минобороны России оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожена живая сила и военная техника в 96-ти районах и полевой радиолокационный пост, 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58-ми районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики, а также три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Николаевской области.

«Нашим артиллеристам в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган», а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей», - подчеркнул в своем заявлении Конашенков.

Войска противовоздушной обороны за сутки сбили 21 украинский беспилотник, перехватили баллистическую ракету «Точка-У», что летела в населенный пункт Пески-Радьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО, которыми националисты били по Донецку, Макеевке, Горловке, Камышевахе, Червонное, Изюму, Сухой Каменке и острову Змеиный.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

211 - самолетов.

132 - вертолета.

1329 - беспилотных летательных аппаратов.

349 - зенитных ракетных комплексов.

3750 - танков и других боевых бронированных машин.

647 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

2088 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3818 - единиц специальной военной автомобильной техники.