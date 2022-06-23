Друзья рассказали о последних часах жизни Юрия Шатунова: «Он уже даже идти сам не мог, хватался за сердце»

По словам врачей, бывшего солиста «Ласкового мая» пытались спасти в течение полутора часов Фото: Евгения ГУСЕВА

Сайту kp.ru удалось восстановить хронологию последних часов жизни Юрия Шатунова. Напомним, накануне пресс-атташе экс-солиста «Ласкового мая» Аркадия Кудряшов сообщил, что певец скончался от острой сердечной недостаточности.

- Накануне Шатунов приехал на дачу к другу в один из поселков неподалеку от Домодедово. Там собралась небольшая компания, - рассказал kp.ru источник в экстренных службах. - Около 22:00, как утверждают друзья, певец пожаловался на боли в груди. Мужчины решили не терять время на вызов скорой помощи за город, посадили товарища в машину и сами повезло его в ближайшую больницу в деревне Растуново. Знакомые Юрия описывают его состояние в этот момент так: «Он уже даже идти сам не мог, хватался за сердце»

По словам нашего собеседника, больница была закрыта, дежурные приняли решение вызывать скорую помощь. В карете с мигалками исполнителя «Белых роз» доставили в центральную районную больницу Домодедово.

Главврач ЦРБ Андрей Осипов сообщил, что к ним музыканта доставили около 23:30. По его словам, врачи в течение полутора часов пытались спасти Юрия Шатунова, но «к сожалению, он скончался в результате острой сердечной недостаточности».

Многие близкие говорят, что на состояние здоровья певец вроде как не жаловался.

- На даче компания выпивала?

- Не без этого, - говорит наш источник. - Но, насколько сейчас известно, самого Шатунова в момент приступа вряд ли можно было бы назвать пьяным.

Сайт kp.ru следит за развитием событий.

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