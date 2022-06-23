Полезно ли делить постель с котиками: плюсы и минусы совместного сна

Врачи говорят о возможных минусах совместного сна с кошкой: Фото: Shutterstock

Несколько лет назад врачи Центра сна клиники Майо опубликовали результаты исследований, где каждый пятый владелец домашнего животного (то есть 20% опрошенных) жаловался на то, что его питомец мешает ему спать. При этом 41% участников опроса наоборот рассказали, что лучше всего им спится с любимцем под боком.

По оценкам экспертов из Центра по контролю и профилактике заболеваний, половина владельцев домашних животных в США разрешает им спать в своей постели вместе с собой. Причем, это данные всех владельцев животных — и кошек, и собак, и хомячков. Наверняка, владельцы кошек были в этом опросе единодушны — попробуй-ка им не разреши!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Врачи говорят о возможных минусах совместного сна с кошкой: риск развития аллергии, повышенный риск заболеть токсоплазмозом (если кошка им заражена), хотя для этого нужно буквально целовать животное в попу, ну или чтобы оно спало непосредственно у вас на голове.

Ну и, конечно, кошке может присниться плохой сон (да-да, у них все как у людей), напугать ее, и спросонья молодое животное может случайно вцепиться в вас когтями. Хотя это большая редкость. А вот придавить кошку во сне нельзя, она просто уйдет с траектории нашего движения.

Но очевидны и плюсы: ритмичное дыхание кошки, ее тепло, мурлыкание-тарахтенье успокаивают и снимают стресс, расслабляют, настраивают на сон. Многие владельцы говорят, что кошка защищает их от ночных кошмаров, пробуждая прикосновением лапы.

Кстати, по сводным исследованиям австралийских ученых, владельцы кошек обладают более крепкой психикой и в целом более здоровы и счастливы, чем те, у кого кошек нет.

ЗАСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ, А ЛАСКОВО ПРИУЧИТЬ МОЖНО

Как отмечает зоопсихолог Татьяна Куликова, насильно заставить кошку спать рядом с человеком нельзя, она слишком самостоятельна. Но при этом можно лаской и терпением приучить ее к совместному сну.

Тем более, что кошки хоть и умеют проявлять любовь, но каждая делает это по-своему. Собственно, как и люди. Кто-то из нас любит обниматься и быть все время в контакте с партнером, а кто-то предпочитает спать отдельно, несмотря на крепкие чувства. Так и кошки: кто-то будет спать рядом, требовать взять «на ручки». А кому-то достаточно просто держать вас в поле зрения и лишь изредка задевать хвостом.

Если вы хорошо понимаете язык тела кошек, то вы сможете заметить сигналы, которыми кошка показывает свою любовь к вам — это сжимание и разжимание лап (как будто когтит воздух), ласковый прижмуренный взгляд, мурлыканье, расслабленная поза, желание быть рядом с вами — все это проявление привязанности. При этом кошка вовсе не обязательно будет хотеть спать с вами. Уважайте вашу кошку, как равноправного партнера и позвольте ей любить вас так, как она умеет.